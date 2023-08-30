Уже с сентября школьникам существенно обновят программу одного из предметов: о чем идет речь

Теперь на уроках информатики школьников будут обучать цифровой грамотности. Для этого запустят отдельную платформу с интерактивными упражнениями и советами от ІТ-экспертов.

Об этом сообщает МОН в Facbook .

Что нужно знать об изменениях

Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины разработали цифровые образовательные ресурсы - "Оновлена інформатика - IT-студії". И уже в сентябре представляют материалы для директоров образовательных учреждений, учителей, родителей и учеников.

Пилот проекта "Оновлена інформатика - IT-студії" длился с сентября 2022 года по август 2023 года. Ученики и учителя высоко оценили эту инициативу. И уже с начала этого учебного года материалы будут доступны всем учреждениям общего среднего образования.

Отзывы участников пилотного проекта (скриншот)

Как получить доступ к образовательным ресурсам

Образовательные ресурсы разместят в отдельном разделе платформы "Дія.Освіта". Они будут содержать:

интерактивные упражнения

тестовые и практические задания

проектные работы

материалы от Code.Org и видео с экспертами-практиками

"С ними ученики будут работать в отдельном интерфейсе и будут усваивать приобретенные навыки на практике. На платформе учителя смогут давать и оценивать задачи, формировать траекторию обучения и общаться с учениками, а родители - отслеживать успеваемость ребенка", - объясняют в МОН.

Образовательные ресурсы ІТ-студий можно использовать для школьников всех возрастов и для любой модельной программы информатики. Эксперты подготовили рекомендации для учителей, чтобы им было легче освоить это новшество.

Все новинки этого проекта можно отслеживать по этой ссылке.

Проект реализуется по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины и Министерства образования и науки Украины в рамках программы EU4DigitalUA, которую финансирует Европейский Союз.