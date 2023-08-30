Вже з вересня школярам суттєво оновлять програму одного з предметів: про що йдеться

Відтепер на уроках інформатики школярів навчатимуть цифрової грамотності. Для цього запустять окрему платформу з інтерактивними вправами та порадами від ІТ-експертів.

Про це повідомляє МОН в Facbook .

Що треба знати про зміни

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством цифрової трансформації України розробили цифрові освітні ресурси - "Оновлена інформатика - IT-студії". І вже у вересні презентують матеріали для директорів освітніх закладів, учителів, батьків та учнів.

Пілот проєкту "Оновлена інформатика - IT-студії" тривав з вересня 2022 року до серпня 2023 року. Учні та вчителі високо оцінили цю ініціативу. І вже з початку цього навчального року матеріали будуть доступними для всіх закладів загальної середньої освіти.

Відгуки учасників пілотного проєкту (скриншот)

Як отримати доступ до освітніх ресурсів

Освітні ресурси розмістять в окремому розділі платформи "Дія.Освіта". Вони міститимуть:

інтерактивні вправи

тестові та практичні завдання

проєктні роботи

матеріали від Code.Org і відео з експертами-практиками

"З ними учні працюватимуть в окремому інтерфейсі й засвоюватимуть набуті навички практично. На платформі вчителі зможуть давати й оцінювати завдання, формувати траєкторію навчання та спілкуватися з учнями, а батьки - відстежувати успішність дитини", - пояснюють у МОН.

Освітні ресурси ІТ-студій можна використовувати для школярів різного віку і для будь-якої модельної програми інформатики. Експерти підготували рекомендації для вчителів, щоб їм було легше освоїти цю новацію.

Усі новинки цього проєкту можна відстежувати за цим посиланням.

Додамо, що проєкт реалізується з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України в межах програми EU4DigitalUA, яку фінансує Європейський Союз.