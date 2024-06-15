Уже скоро первое летнее Полнолуние: что нужно сделать для привлечения счастья, а что - запрещено

Уже вот-вот наступит первое летнее Полнолуние, которое еще называют Клубничным. И оно может привлечь в жизнь людей счастье, если правильно распланировать свои действия в важный день.
Что можно и нельзя делать на Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.
Луна войдет в эту фазу уже 22 июня, в 4:07. И к этому событию стоит подготовиться.
В этот раз Полнолуние пройдет в знаке Козерога. А это значит, что многие получат шанс добиться своих целей. 10-тый знак Зодиака помогает в решении сложных вопросов и способствует карьерному росту.
Перед и после Полнолунием стоит воздержаться от некоторых действий. Все из-за того, что они могут навлечь беду и полностью "нейтрализовать" все позитивное влияние.
Не стоит делать следующее:
Чтобы удача пришла в вашу жизнь и подарила немало чудес, нужно заняться этим:
К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака постоянно обо всем забывают.
Помимо этого, недавно стало известно, что только три знака Зодиака встретят свою судьбу.