Вже скоро перша літня Повня: що потрібно зробити для залучення щастя, а що - заборонено

Коли буде Повний місяць у червні

Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.

Цього разу Повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-ий знак Зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.

Що не можна робити на Повний місяць

Перед і після Повнею варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть прикликати біду і повністю "нейтралізувати" весь позитивний вплив.

Не варто робити таке:

сваритися та плести інтриги - все погане повернеться, а тому емоції потрібно тримати під контролем

починати щось нове - відкладіть плани на важливі справи, успіху все одно не буде

витрачати багато грошей - фінансові вкладення можуть призвести до краху та злиднів.

Що зробити на Повню для залучення щастя

Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало чудес, потрібно зайнятися цим: