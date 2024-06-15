Вже скоро перша літня Повня: що потрібно зробити для залучення щастя, а що - заборонено

Вже ось-ось настане перша літня Повня, яку ще називають Полуничною. І вона може залучити до життя людей щастя, якщо правильно розпланувати свої дії у важливий день.
Що можна і не можна робити на Повний місяць, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup.
Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.
Цього разу Повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-ий знак Зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.
Перед і після Повнею варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть прикликати біду і повністю "нейтралізувати" весь позитивний вплив.
Не варто робити таке:
Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало чудес, потрібно зайнятися цим:
До речі, ми вже розповідали, які знаки Зодіаку постійно про все забувають.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що лише три знаки Зодіаку зустрінуть свою долю.