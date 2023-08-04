Уже обманули на десятки тысяч гривен: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (фото)

Злоумышленники в Украине придумали новую схему похищения средств с банковской карты. Для того чтобы "заманить" жертву, они представляются сотрудниками банков.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.
Жительница Киева обратилась в Дарницкое управление полиции с заявлением о мошенничестве.
По ее словам, она загрузила мобильное приложение одного из банков. Для того чтобы войти в онлайн кабинет нужно было ввести пароль. Женщине позвонил мужчина, представившийся менеджером финансового учреждения.
Злоумышленник объяснил, что поможет настроить приложение, но для этого необходимо назвать пришедший в SMS-сообщении код. Женщина выполнила все требования собеседника. А когда вошла в мобильное приложение, обнаружила, что с ее карты сняли 34 400 гривен.
"По указанному факту следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и совместно с киберполицией устанавливают личности злоумышленников. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет", - говорится в сообщении правоохранителей.
Чтобы не стать жертвой любого мошенничества с банковскими картами:
Запомните: работники банков никогда не звонят своим клиентам и не запрашивают коды или другую личную информацию.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то как можно скорее обратитесь в ближайшее отделение полиции или звоните по номеру 102. Оперативность позволит быстрее вычислить вора.
Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме, угрожающей всем, кто пользуется Telegram.
Читайте также, что делать, если банкомат зажевал вашу карту.