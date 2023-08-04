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Уже обманули на десятки тысяч гривен: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (фото)

Как уберечься от новой мошеннической схемы (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Злоумышленники в Украине придумали новую схему похищения средств с банковской карты. Для того чтобы "заманить" жертву, они представляются сотрудниками банков.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Первое преступление уже произошло

Жительница Киева обратилась в Дарницкое управление полиции с заявлением о мошенничестве.

По ее словам, она загрузила мобильное приложение одного из банков. Для того чтобы войти в онлайн кабинет нужно было ввести пароль. Женщине позвонил мужчина, представившийся менеджером финансового учреждения.

Злоумышленник объяснил, что поможет настроить приложение, но для этого необходимо назвать пришедший в SMS-сообщении код. Женщина выполнила все требования собеседника. А когда вошла в мобильное приложение, обнаружила, что с ее карты сняли 34 400 гривен.

"По указанному факту следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и совместно с киберполицией устанавливают личности злоумышленников. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет", - говорится в сообщении правоохранителей.

Как защитить свои деньги

Чтобы не стать жертвой любого мошенничества с банковскими картами:

  • никому не сообщайте данные вашей банковской карты. Особенно ПИН-код и CVV-код, даже лицам, представляемым работниками банка.
  • запишите номер "горячей линии" вашего банка и при возникновении подозрения в мошенничестве сразу блокируйте карту
  • не разглашайте коды, которые приходят вам при совершении операций с банковской картой
  • закажите в банке услугу SMS-сообщений о любых транзакциях с вашего счета

Запомните: работники банков никогда не звонят своим клиентам и не запрашивают коды или другую личную информацию.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то как можно скорее обратитесь в ближайшее отделение полиции или звоните по номеру 102. Оперативность позволит быстрее вычислить вора.

Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме, угрожающей всем, кто пользуется Telegram.

Читайте также, что делать, если банкомат зажевал вашу карту.

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КиевПолиция Киевамошенническая схема