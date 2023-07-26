Новая мошенническая схема с банковскими картами: будьте внимательны, если у вас есть Telegram
Мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы вытянуть из доверчивых украинцев их деньги. И часто для достижения своей преступной цели, они используют социальные сети. Недавно была разоблачена новая схема, коснувшаяся держателей банковских карт и часто пользующихся Telegram.
Детали этой мошеннической схемы рассказали в itechua.
Кто в опасности
Эта мошенническая схема может затронуть держателей банковских карт крупных украинских банков - Привата, Сбербанка и Пумб. А еще – если они активные пользователи социальной сети Telegram.
Как работает схема
1. Сначала злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в мессенджере и от его имени просят близких и друзей перевести деньги на счет в банке.
2. Затем они сбрасывают карту, на счет которой необходимо прислать деньги.
Причем на фото изображена карта, выпущенная крупным и известным банком, с именем и фамилией человека, от имени которой пишут преступники.
3. У жертв мошенничества преимущественно не возникает подозрений и вопросов и они сбрасывают деньги на указанную карточку.
"На самом деле изображение - подделка, созданная с помощью специального Telegram-бота. Номер карты реален, но счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке - как правило, не столь крупном и заметном", - объяснил эксперт одного из банков Николай Ничепорук.
Но мошенники выигрывают время для вывода украденных средств. Жертва сначала обращается в банк, дизайн карты которого использовали преступники, а уже потом понимает, что деньги улетели в другую финансовую организацию.
Можно ли вернуть средства
Эксперт объясняет, что определить, где открыт счет у мошенника, можно. Но следует звонить в свой банк.
Если вы попались на эту схему и перевели деньги, то вернуть их, обратившись в банк, не получится. Потому что банк не обязан этого делать. И вы совершенно добровольно перевели деньги на чужую карточку.
Шанс вернуть свои средства появляется в том случае, если счет мошенников уже обозначен подозреваемым в базе Нацбанка или правоохранительных органов.
Напомним, ранее мы рассказывали о совершенно новой мошеннической схеме в Facebook.
А также мы писали о том, как аферисты чаще обманывают пенсионеров, выманивая деньги и имущество.