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Вже ошукали на десятки тисячі гривень: українців попередили про нову схему шахраїв (фото)

Як вберегтися від нової шахрайської схеми (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зловмисники в Україні вигадали нову схему для викрадення коштів із банківської картки. Для того, щоб "заманити" жертву, вони все так само представляються працівниками банків.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Перший злочин уже відбувся

Мешканка Києва звернулася до Дарницького управління поліції із заявою про шахрайство.

За її словами, вона завантажила мобільний застосунок одного з банків. Для того, щоб увійти в онлайн-кабінет потрібно було ввести пароль. Жінці зателефонував чоловік, який представився менеджером фінансової установи.

Зловмисник пояснив, що допоможе налаштувати застосунок, але для цього необхідно назвати код, який прийшов у SMS-повідомленні. Жінка виконала всі вимоги співрозмовника. А коли увійшла в мобільний додаток, виявила, що з її картки зняли 34 400 гривень.

"За вказаним фактом слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство та спільно з кіберполіцією встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як захистити свої гроші

Щоб не стати жертвою будь-якого шахрайства з банківськими картками:

  • нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки. Особливо ПІН-код та CVV–код, навіть особам, які представляються працівниками банку.
  • запишіть номер "гарячої лінії" вашого банку і при виникненні підозри щодо шахрайства відразу блокуйте картку
  • не розголошуйте коди, які приходять вам під час здійснення операцій з банківською карткою
  • замовте у банку послугу SMS-повідомлень щодо будь-яких транзакцій із вашого рахунку

Запам'ятайте: працівники банків ніколи не дзвонять своїм клієнтам і не запитують коди чи іншу особисту інформацію.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахраїв, то якомога швидше зверніться до найближчого відділення поліції чи телефонуйте за номером 102. Оперативність дасть змогу швидше вирахувати злодія.

Раніше ми розповідали про шахрайську схему, яка загрожує всім, хто користується Telegram.

Читайте також, що робити, якщо банкомат зажував вашу картку.

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