Вже ошукали на десятки тисячі гривень: українців попередили про нову схему шахраїв (фото)

Зловмисники в Україні вигадали нову схему для викрадення коштів із банківської картки. Для того, щоб "заманити" жертву, вони все так само представляються працівниками банків.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
Мешканка Києва звернулася до Дарницького управління поліції із заявою про шахрайство.
За її словами, вона завантажила мобільний застосунок одного з банків. Для того, щоб увійти в онлайн-кабінет потрібно було ввести пароль. Жінці зателефонував чоловік, який представився менеджером фінансової установи.
Зловмисник пояснив, що допоможе налаштувати застосунок, але для цього необхідно назвати код, який прийшов у SMS-повідомленні. Жінка виконала всі вимоги співрозмовника. А коли увійшла в мобільний додаток, виявила, що з її картки зняли 34 400 гривень.
"За вказаним фактом слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство та спільно з кіберполіцією встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
Щоб не стати жертвою будь-якого шахрайства з банківськими картками:
Запам'ятайте: працівники банків ніколи не дзвонять своїм клієнтам і не запитують коди чи іншу особисту інформацію.
Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахраїв, то якомога швидше зверніться до найближчого відділення поліції чи телефонуйте за номером 102. Оперативність дасть змогу швидше вирахувати злодія.
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