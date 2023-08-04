Вже ошукали на десятки тисячі гривень: українців попередили про нову схему шахраїв (фото)

Перший злочин уже відбувся

Мешканка Києва звернулася до Дарницького управління поліції із заявою про шахрайство.

За її словами, вона завантажила мобільний застосунок одного з банків. Для того, щоб увійти в онлайн-кабінет потрібно було ввести пароль. Жінці зателефонував чоловік, який представився менеджером фінансової установи.

Зловмисник пояснив, що допоможе налаштувати застосунок, але для цього необхідно назвати код, який прийшов у SMS-повідомленні. Жінка виконала всі вимоги співрозмовника. А коли увійшла в мобільний додаток, виявила, що з її картки зняли 34 400 гривень.

"За вказаним фактом слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство та спільно з кіберполіцією встановлюють особи зловмисників. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як захистити свої гроші

Щоб не стати жертвою будь-якого шахрайства з банківськими картками:

нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки. Особливо ПІН-код та CVV–код, навіть особам, які представляються працівниками банку.

запишіть номер "гарячої лінії" вашого банку і при виникненні підозри щодо шахрайства відразу блокуйте картку

не розголошуйте коди, які приходять вам під час здійснення операцій з банківською карткою

замовте у банку послугу SMS-повідомлень щодо будь-яких транзакцій із вашого рахунку

Запам'ятайте: працівники банків ніколи не дзвонять своїм клієнтам і не запитують коди чи іншу особисту інформацію.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахраїв, то якомога швидше зверніться до найближчого відділення поліції чи телефонуйте за номером 102. Оперативність дасть змогу швидше вирахувати злодія.