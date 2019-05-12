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Розгубленість і страх: Супрун розповіла, як побороти напад важкої тривоги

STYLERЖиття    12.05.2019 - 10:10
Розгубленість і страх: Супрун розповіла, як побороти напад важкої тривоги
Супрун розповіла, як побороти панічну атаку (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася порадами, як боротися з панічними атаками

Уляна Супрун розповіла, як боротися з панічними атаками, а також, що робити у разі повної розгубленості і страху. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Багато людей хоч раз у житті переживали такий стан: не знаю, що робити, дуже страшно, повна розгубленість, ноги не слухають, і здається, що зараз станеться серцевий напад або ви втратите свідомість. Трапляється таке несподівано, без певних на те причин, досягає кульмінації за 10 хвилин та завершується приблизно через півгодини", - пише Супрун.

За її словами, панічні атаки мають також фізичні симптоми: тремтіння, дезорієнтацію в просторі, нудоту, прискорене і нерегулярне серцебиття, сухість у роті, задишку, пітливість і запаморочення.

Пов'язано це з тим, що під час панічної атаки наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. З даною проблемою найчастіше стикаються люди, що пережили колись травматичний досвід. Також високі ризики переживати такий стан мають люди, чия робота передбачає стресові ситуації, люди, які в дитинстві зазнали насильства або пережили корінні зміни в житті.

Розгубленість і страх: Супрун розповіла, як побороти напад важкої тривоги

Уляна Супрун про панічні атаки: (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб запобігти панічної атаки потрібно:

  • Розібратися, що саме викликає стрес, який погіршує симптоми. Також важливо більше рухатися серед дня.
  • Пошукайте тематичні співтовариства. Усвідомлення, що ви не одні зі своєю проблемою, здатне змінити ставлення до неї.
  • Робіть щодня дихальні вправи.
  • Слідкуйте за харчуванням та повноцінно спіть. Правильне і регулярне харчування допомагає підтримувати рівень глюкози в крові. А достатня кількість годин сну зменшує рівень стресу.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю та тютюну, які здатні навіть погіршувати стан.
  • Зверніться до невролога або психотерапевта, якщо не можете впоратися самі.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, який продукт в раціоні українців найнебезпечніший.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою. Виявляється, цей орган не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.

Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет. Експерт стверджує, що рівень глюкози в крові повинен бути відносно постійним, а її надлишок небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій.

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