Розгубленість і страх: Супрун розповіла, як побороти напад важкої тривоги

Супрун поділилася порадами, як боротися з панічними атаками
Уляна Супрун розповіла, як боротися з панічними атаками, а також, що робити у разі повної розгубленості і страху. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Багато людей хоч раз у житті переживали такий стан: не знаю, що робити, дуже страшно, повна розгубленість, ноги не слухають, і здається, що зараз станеться серцевий напад або ви втратите свідомість. Трапляється таке несподівано, без певних на те причин, досягає кульмінації за 10 хвилин та завершується приблизно через півгодини", - пише Супрун.
За її словами, панічні атаки мають також фізичні симптоми: тремтіння, дезорієнтацію в просторі, нудоту, прискорене і нерегулярне серцебиття, сухість у роті, задишку, пітливість і запаморочення.
Пов'язано це з тим, що під час панічної атаки наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. З даною проблемою найчастіше стикаються люди, що пережили колись травматичний досвід. Також високі ризики переживати такий стан мають люди, чия робота передбачає стресові ситуації, люди, які в дитинстві зазнали насильства або пережили корінні зміни в житті.
Уляна Супрун про панічні атаки: (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Щоб запобігти панічної атаки потрібно:
Нагадаємо, що Супрун розповіла, який продукт в раціоні українців найнебезпечніший.
Раніше повідомлялося про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою. Виявляється, цей орган не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.
Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет. Експерт стверджує, що рівень глюкози в крові повинен бути відносно постійним, а її надлишок небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій.