Не викликає звикання: чим Зеленський лікує нерви (фото)

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У машині Зеленського помітили антистресовий препарат

В автомобілі президента Володимира Зеленського помітили упапковку таблеток, які нагадують популярні заспокійливі ліки. Так, в об'єктив фотографа потрапили деякі предмети в "кишені" передніх дверцят чорного Mercedes-Benz S-Class, серед яких розглянули препарат Гліцисед, передає "Апостроф".

На кадрі показано, як Зеленський в оточенні охоронців знаходиться біля машини і прямує до входу в будівлю. Поруч з авто також був голова Офісу президента Андрій Богдан.

На знімку фотокора видання Олександра Гончарова можна побачити заспокійливий засіб від стресу і нервів, що зберігається в "мерсі" по сусідству з іншими предметами в цій "аптечці".

В автомобілі у Володимира Зеленського помітили антистресові ліки Гліцисед (Фото: apostrophe.ua)

Антистресовий препарат Гліцисед вважається одним з найбільш високоефективних пігулок, що нормалізують роботу центральної нервової системи та зменшують напругу, покращують роботу мозку, регулюють обмінні процеси.

Таблетки від стресів широко застосовуються при лікуванні збудливості, усяких неврозів. В даних медпрепаратах відсутні барбітурати, що викликають звикання. Їх прийом сприяє нормалізації сну.

Ліки відпускаються без рецепта.

Активним компонентом препарату є гліцин, проста речовина групи амінокислот. Під дією ліків відбувається ослаблення психоемоційних реакцій, підвищується здатність людини до соціальної адаптації, знижується дратівливість, підвищена агресивність і конфліктність. Препарат застосовують в комплексі з іншими лікарськими засобами при психоемоційному напруженні, депресії, порушення сну, підвищеної дратівливості а також для зниження тяги до алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про Зеленський може випити вина, має слабкість до кави, але зміг позбутися кількох шкідливих звичок.

Також ми писали, що Зеленський в їжі невибагливий, за його ж словами може їсти що завгодно.