Викликає багато запитань: з'явився запис виклику "швидкої" для хлопчика, який помер у Черкасах

У Черкасах правоохоронці оприлюднили запис телефонної розмови диспетчера "швидкої допомоги" та бабусі 7-річного хлопчика, який отримав важкі травми та 5 вересня помер у лікарні , пробувши в комі понад тиждень. Під час спілкування з медиком жінка описувала ситуацію з онуком.

При розмові з лікарем "швидкої" підозрювана у справі (за ч.с3 ст. 135 КК - залишення дитини в небезпеці) Вікторія Лясова розповіла, що її онукові Андрію погано, і у хлопчика черепно-мозкова травма.

На уточнюючі питання медика жінка каже, що дитина періодично "відключається", і не їсть третій день. Фігурантка справи не змогла точно відповісти, коли хлопчик отримав травму.

Ось як відбувалося спілкування:

- Що у вас сталося? (медик "швидкої")

- У мене у дитини черепно-мозкова травма (бабуся хлопчика Вікторія Лясова)

- Коли сталася травма?

- Не знаю.

- Ну вчора, позавчора, сьогодні?

- Вчора чи позавчора.

- Скільки дитині?

- Сім років.

- Болить голова, блювота - що у дитини?

- Немає ні блювоти у нього, нічого. Він відмовляється їжу їсти, тільки воду п'є... А сьогодні він просто з обіду в відключці...

- Зараз дитина без свідомості?

- Ні, п'є водичку, але не їсть. У нього черепно-мозкова травма.

- Ну а чого ви говорите, що в відключці? На ваші оклики реагує?

Далі жінка стала розповідати, що онук часто падає - то з дерева, то ще з іншої висоти. Медик "швидкої" записав дані, запитав прізвище дитини та адресу, куди їхати.

Керівник обласної прокуратури зазначив, що розмова з лікарем бабусі була дивною

"Розмова з лікаркою дещо в дивному стилі, дивною інтонацією. Викликає багато запитань", - сказав Воронін.

Відео: оприлюднено запис розмови бабусі померлого 7-річного Андрія з лікарем "швидкої"

Нагадаємо, за інформацією лікарів, дитина до надходження в лікарню кілька днів з моторошними травмами перебувала вдома. У 7-річного Андрія була гематома на голові, на тілі виявлені пролежні, та інші сильні травми. Висловлювалася підозра, що дитину могли покусати собаки, яких бабуся і дідусь хлопчика тримали у своєму приватному дворі, і через які у сім'ї часто виникали конфлікти та скандали.

Бабуся хлопчика запевнила, що дитина травмувалася при падінні з купи цегли у дворі. Вона надала йому медичну допомогу самостійно, а через кілька днів, коли виявила онука без свідомості, викликала "швидку".

Вже пізніше Вікторії Лясовій вручили підозру за ч. 3 ст. 135 (залишення дитини в небезпеці). Суд постановив взяли бабусю хлопчика під варту на 60 днів. У неї раніше вже були проблеми з законом і було заведено кілька кримінальних справ. Зараз їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Дідуся дитини також взяли під варту.