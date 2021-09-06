У Черкасах помер 7-річний хлопчик: лікарі боролися за його життя до останнього

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який більше як тиждень перебував у комі. Лікарі боролися за життя дитини до останнього і намагалися витягнути його з того світу. До лікарні хлопчик поступив з моторошними ранами та укусами й в його загибелі швидше за все винні бабуся і дідусь.

7-річний Андрійко помер у лікарні в неділю ввечері, 5 вересня. У реанімації дитина перебувала з 24 серпня. Його привезли в лікарню з травмою голови, у нього були відірвані вуха, не було нижньої губи та частини статевого органу.

Лікарі спочатку не давали позитивних прогнозів, але спробували врятувати дитину. Однак у нього почали відмовляти внутрішні органи. Він перебував у комі.

Дитина росла з бабусею і дідусем, які тримали середньоазіатських вівчарок (алабаїв). У них вже раніше були проблеми з законом, оскільки собаки з їх розплідника покусали місцеву жительку. Суд постановив вилучити псів, але через деякий час в будинку винних собаки з'явилися знову.

Як розповіли лікарі, дитина до надходження в лікарню кілька днів з моторошними травмами перебувала вдома. Гематома на голові була вже кілька днів, а на тілі були виявлені пролежні. Є ймовірність, що хлопчика не просто покусали пси, а його ще й регулярно били, і катували.

Бабуся дитині не рідна

Бабуся хлопчика повідомила поліції, що він отримав травми при падінні з купи цегли об двір. Вона надала йому медичну допомогу самостійно, а через кілька днів виявила онука без свідомості – ось тоді й викликала швидку допомогу.

Поки медики намагалися в лікарні врятувати хлопчика, в прокуратурі відкрили дві кримінальні справи: за ст.128 і ст. 135. Була призначена судово-медична експертиза. Служба у справах дітей з'ясовує умови проживання дитини та інформацію про батьків.

Бабусі вручили підозру за ч.3 ст. 135 (залишення дитини в небезпеці). Суд постановив жінку взяти під варту на 60 днів. У неї раніше вже були проблеми з законом і було заведено кілька кримінальних справ. Зараз їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Дідуся, який не є дитині кровним родичем, також взяли під варту.

Як з'ясувалося, жінка не рідна бабуся Андрію. Хлопчик-син її невістки від попереднього шлюбу. Батьки його залишили на піклування бабусі та поїхали на лікування до Києва. У сім'ї підростає ще одна дитина - 3-х річна дівчинка. Батьки не вірять, що в травмах Андрійка винна бабуся.