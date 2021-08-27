У Черкасах в реанімацію з жахливими травмами потрапив онук власників "розплідника" собак

У Черкасах в лікарню потрапив малий хлопчик з жахливими травмами - дитина знаходиться в реанімації. Медики не можуть оперувати пацієнта 2014 року народження через вкрай важкий стан дитини, розповів директор дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

У клініку потрапив онук власників собак породи алабаї. Раніше чоловік і жінка - дідусь і бабуся постраждалого хлопчика - вже потрапляли в скандал через свій нелегальний "розплідник", коли тварини напали на черкащанку і покусали. Після того інциденту собак через суд вилучили, але, очевидно, ті пізніше завели інших.

У лікарні кажуть, що дитина, яка надійшла до них, невідомо скільки часу до цього лежала без свідомості з гематомою черепної коробки.

"У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу", - розповів Кондрацький.

Медик додав, що дитину через критичний стан не можна навіть транспортувати.

"Все розбалансовано: калій, натрій, білка - нуль", сказав він.

Батьки до хлопчика в лікарню не приходили.

Як поінформував депутат обласної ради Олег Петренко у своєму Facebook, інцидент стався в домогосподарстві біля дитячого парку. Онук перебував у бабусі та дідуся, які розводили собак.

"Прямо зараз в обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження.Шансів мало... У нього - страшна гематома головного мозку. Судячи з пролежнів, кілька днів він був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди затушених цигарок на тілі", - йдеться в публікації.

За словами Петренка, 24 серпня сторож цього парку чув дитячий крик, і тільки через кілька днів бабуся, у дворі якої й отримала дитина травми, викликала "швидку допомогу".

Двір У Черкасах, де собаки напали на дитину (фото: 18000.com.ua)