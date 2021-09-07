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Вызывает много вопросов: появилась запись вызова "скорой" для мальчика, который умер в Черкассах

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Черкассы, Вторник 07 сентября 2021 23:14
Вызывает много вопросов: появилась запись вызова "скорой" для мальчика, который умер в Черкассах Фото: обнародована запись вызова "скорой" для мальчика, который погиб в Черкассах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Черкассах правоохранители обнародовали запись телефонного разговора диспетчера "скорой помощи" и бабушки 7-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы и 5 сентября умер в больнице, пробыв в коме более недели. Во время общения с медиком женщина описывала ситуацию с внуком.

Аудиозапись представили общественности 7 сентября на брифинге в Черкасской областной прокуратуре, передает местное издание "Zmi.ck.ua".

При разговоре с врачом "скорой" подозреваемая по делу (по ч. 3 ст. 135 УК - оставление ребенка в опасности) Виктория Лясова рассказала, что ее внуку Андрей плохо, и у мальчика черепно-мозговая травма.

На уточняющие вопросы медика женщина говорит, что ребенок периодически "отключается", и не ест третий день. Фигурантка дела не смогла точно ответить, когда мальчик получил травму.

Вот как происходило общение:

- Что у вас случилось? (медик "скорой")

- У меня у ребенка черепно-мозговая травма (бабушка мальчика Виктория Лясова)

- Когда произошла травма?

- Не знаю.

- Ну вчера, позавчера, сегодня?

- Вчера или позавчера.

- Сколько ребенку?

- Семь лет.

- Болит голова, рвота - что у ребенка?

- Нет ни рвоты у него, ничего. Он отказывается пищу есть, только воду пьет... А сегодня он просто с обеда в отключке...

- Сейчас ребенок без сознания?

- Нет, пьет водичку, но не ест. У него черепно-мозговая травма.

- Ну а чего вы говорите, что в отключке? На ваши оклики реагирует?

Далее женщина стала рассказывать, что внук часто падает - то с дерева, то еще с другой высоты. Медик "скорой" записал данные, спросил фамилию ребенка и адрес, куда ехать.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что разговор с врачом бабушки был странным

"Разговор с врачом несколько в странном стиле, странной интонацией. Вызывает много вопросов", - сказал Воронин.

Видео: обнародована запись разговора бабушки умершего 7-летнего Андрея с врачом "скорой"

Напомним, по информации врачей, ребенок до поступления в больницу несколько дней с жуткими травмами находился дома. У 7-летнего Андрей была гематома на голове, на теле обнаружены пролежни, и другие сильные травмы. Высказывалось подозрение, что ребенка могли покусать собаки, которых бабушка и дедушка мальчика держали в своем частном дворе, и из-за которых у семьи часто возникали конфликты и скандалы.

Бабушка мальчика заверила, что ребенок травмировался при падении с кучи кирпичей во дворе. Она оказала ему медицинскую помощь самостоятельно, а спустя несколько дней, когда обнаружила внука без сознания, вызвала "скорую".

Уже позже Виктории Лясовой вручили подозрение по ч. 3 ст. 135 (Оставление ребенка в опасности). Суд постановил заключить бабушку мальчика под стражу на 60 дней. У нее ранее уже были проблемы с законом и было заведено несколько уголовных дел. Сейчас ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Дедушку ребенка также взяли под стражу.

В полиции заявили, что явных следов собачьих укусов на теле мальчика не обнаружено, а смерть наступила от травмы головы. Откуда у ребенка многочисленные повреждения, буде известно уже после вскрытия.

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