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Як викликати швидку без мобільного та інтернету: найкращі альтернативи

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Середа 23 березня 2022 17:09
Як викликати швидку без мобільного та інтернету: найкращі альтернативи Фото: Швидка допомога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

За відсутності мобільного звязку та (або) інтернету викликати швидку допомогу також можна.

Про це розповіли в пресслужбі МОЗ.

Якщо нема мобільного зв'язку

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони). Достатньо набрати 103.

Якщо немає доступу до стаціонарного телефону, але є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Про екстрений випадок можна повідомити родичів, друзів, у яких є можливість викликати допомогу.

Використати мобільний телефон як засіб радіозв'язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Якщо нема ні зв'язку, ні інтернету

У такому разі найкращим варіантом буде переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв'язком.

Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.

Раніше ми писали, що в МОЗ розповіли, як впоратися зі стресом під час війни.

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