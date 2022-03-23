Як викликати швидку без мобільного та інтернету: найкращі альтернативи
За відсутності мобільного звязку та (або) інтернету викликати швидку допомогу також можна.
Про це розповіли в пресслужбі МОЗ.
Якщо нема мобільного зв'язку
Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони). Достатньо набрати 103.
Якщо немає доступу до стаціонарного телефону, але є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Про екстрений випадок можна повідомити родичів, друзів, у яких є можливість викликати допомогу.
Використати мобільний телефон як засіб радіозв'язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Якщо нема ні зв'язку, ні інтернету
У такому разі найкращим варіантом буде переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв'язком.
Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.
Раніше ми писали, що в МОЗ розповіли, як впоратися зі стресом під час війни.
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