В МОЗ розповіли, як впоратися зі стресом під час війни
Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Відчувати занепокоєння та страх в той час, коли навколо вас бойові дії, а країна в стані війни з агресором, - нормально. Це прийнятна реакція нашої психіки та організму на ситуацію, що склалася. Як же зберегти емоційну рівновагу у найскладніший для країни час?
Про це повідомили в МОЗ.
Щоб мінімізувати наслідки стресу, лікарі рекомендують:
- Зосередитися на тому, що ви можете контролювати.
- Споживати лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Переглядати новини 24/7 не варто.
- Подбати про можливі запаси продуктів та питної води. Зокрема, спробувати зробити запаси у місці укриття.
- Намагатися за можливості дотримуватися режиму дня та сну.
- Не забувати рухатися та за можливості виконувати хоча б мінімальні фізичні активності.
- За можливості бути на зв'язку з близькими. Якщо такої нема, і ви в укритті, - спілкуйтеся і підтримуйте тих, хто поруч з вами.
- При можливості допомагати тим, хто цього потребує.
- Правильно та глибоко дихати, рахувати вдихи та видихи, врівноважуючи їх.
Раніше ми писали, що станеться з вашим організмом, якщо пити недостатньо води.
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