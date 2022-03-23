В МОЗ розповіли, як впоратися зі стресом під час війни

Відчувати занепокоєння та страх в той час, коли навколо вас бойові дії, а країна в стані війни з агресором, - нормально. Це прийнятна реакція нашої психіки та організму на ситуацію, що склалася. Як же зберегти емоційну рівновагу у найскладніший для країни час?

Про це повідомили в МОЗ.

Раніше ми писали, що станеться з вашим організмом, якщо пити недостатньо води.

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