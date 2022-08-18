Як вивести лак для нігтів з одягу: допоможуть засоби, які є у кожній домівці

Будь-яка дівчина стикалася з такою проблемою, коли вона робила манікюр і на одяг потрапляла крапля лаку. Після цього засмучуватись не потрібно, адже улюблений одяг ще можна врятувати. Допоможуть прості та перевірені способи.
Що допоможе позбутися лаку для нігтів з одягу - читайте нижче.
Щоб не зіпсувати тканину і позбутися від забруднення, потрібно врахувати деякі нюанси:
Найбільш поширеними засобами боротьби з плямами від лаку є наступні речовини:
Як вивести пляму за допомогою ацетону
Покладіть одяг на кухонний рушник і нанесіть трохи ацетону прямо на пляму від лаку. При цьому не важливо, свіжа ця пляма або вже висохла.
Злегка промокніть забруднену ділянку зовні (одяг повинен бути вивернутий навиворіт) тканиною, змоченою ацетоном. Обробіть пляму в кілька прийомів ватним тампоном або паперовим рушником. Час від часу змивайте залишки лаку чистою водою над раковиною.
Як тільки ватний тампон перестане вбирати лак, знову обробіть пляму невеликою кількістю ацетону, а потім виперіть річ в пральній машині.
Допоможе гліцерин
Зокрема, за допомогою гліцерину можна позбутися від забруднення на білих речах. Використовувати його потрібно так:
Використайте перекис водню
Також вивести лак з одягу допоможе звичайний перекис водню. Необхідно підкласти під забруднену ділянку шматочок білої тканини. Далі змоченою у розчині ватою промочити забруднення. Після того, як пляма перейде на підкладку, потрібно ще раз обробити поверхню розчином.
В результаті одяг потрібно випрати.
Перекисом водню можна очищати навіть ті забруднення, з якими не впорався ацетон, а також делікатні тканини, виводити плями з яких досить проблематично.
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