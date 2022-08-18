Как вывести лак для ногтей с одежды: помогут средства, которые есть в каждом доме

Чтобы не испортить ткань и избавиться от загрязнения, нужно учесть некоторые нюансы:

вещь стирать обычным порошком не рекомендуется: лак при соприкосновении со щелочью затвердеет и еще сильнее въестся в ткань;

свежее пятно убрать гораздо легче, чем застарелую;

перед чисткой необходимо провести пробу выбранного средства на незаметном участке одежды;

работу следует проводить в перчатках;

чтобы пятно не растекалось под воздействием растворителя, необходимо протирать загрязнения от краев к центру и периодически менять вату;

после выведения пятна следует замочить вещь в мыльной воде на несколько часов.

Наиболее распространенными средствами борьбы с пятнами от лака являются следующие вещества:

бензин;

жидкость для снятия лака;

ацетон;

спирт;

глицерин;

перекись водорода.

Как вывести пятно с помощью ацетона

Положите одежду на кухонное полотенце и нанесите немного ацетона прямо на пятно от лака. При этом не важно, свежо это пятно или уже высохло.

Слегка промокните загрязненный участок снаружи (одежда должна быть вывернутый наизнанку) тканью, смоченной ацетоном. Обработайте пятно в несколько приемов ватным тампоном или бумажным полотенцем. Время от времени смывайте остатки лака чистой водой над раковиной.

Как только ватный тампон перестанет впитывать лак, снова обработайте пятно небольшим количеством ацетона, а затем постирайте вещь в стиральной машине.

Поможет глицерин

В частности, с помощью глицерина можно избавиться от загрязнения на белых вещах. Использовать его нужно так:

Нагреть глицерин до 25 - 35 градусов;

Смочить в нем кусочек бинта или ватный тампон;

Протереть пятно от края до центра.

Подождать несколько минут;

Повторить процедуру;

После того как удастся вывести пятно, вещь необходимо замочить в теплой воде с моющим средством.

Используйте перекись водорода

Также вывести лак с одежды поможет обычная перекись водорода. Необходимо подложить под загрязненный участок кусочек белой ткани. Далее смоченной в растворе ватой промочить загрязнения. После того, как пятно перейдет на подложку, нужно еще раз обработать поверхность раствором.

В результате одежду нужно постирать.

Перекисью водорода можно очищать даже те загрязнения, с которыми не справился ацетон, а также деликатные ткани, выводить пятна с которых довольно проблематично.