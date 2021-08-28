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"Виступ" Кузьми на "Олімпійському": організатори розповіли про унікальний номер

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Київ , Субота 28 серпня 2021 09:32
"Виступ" Кузьми на "Олімпійському": організатори розповіли про унікальний номер Фото: Кузьма Скрябін "ожив" на концерті до Дня Незалежності (скріншот)
Автор: Роман Мирончук

Кузьма Скрябін "виступив" на НСК "Олімпійський" разом зі своїм гуртом "Скрябін". Андрія Кузьменка змогли "воскресити" за допомогою сучасних технологій і реального актора.

Про це розповіла режисер святкового концерту до Дня Незалежності Катя Царик в інтерв'ю "КП".

За її словами, Кузьму "оживили" за допомогою нейронної сітки і реальної людини зі схожою мімікою. Цією людиною став молодий актор Іван Бліндар, який зіграв Скрябіна у фільмі "Я, "Перемога" і Берлін", знятому за однойменною повістю самого музиканта.

"Це дуже важливо, осккільки нейронна мережа формує обличчя, а мімікою управляє актор", - заявив Царик.

Вона зазначила, що не хотіла робити номер за допомогою фотографій артиста. На концерті прозвучала пісня" Люди, як кораблі", яка вийшла на альбомі "Танго" в 2005 році.

Після цього виступ мама Андрія Кузьменка зізналася, що відчула фантастичні відчуття. Вона заявила, що її "серце раділо неймовірно".

Кузьма Скрябін "виступив" на концерті НСК "Олімпійський" в День Незалежності (відео: YouTube)

Загибель Кузьми

Музикант загинув в автомобільній аварії в Дніпропетровській області в 2015 році. Його позашляховик зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм артист помер на місці, йому було 46 років.

Ми також писали про те, що в Києві під час виступу "Скрябіна" на "Олімпійському" у фан-зону "містично" впали дрони.

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Київ Андрій Кузьменко
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