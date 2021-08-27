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Мати Кузьми про "виступ" сина на концерті в Києві: "ніби реально ожив Андрійко"

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П'ятниця 27 серпня 2021 18:22
Мати Кузьми про "виступ" сина на концерті в Києві: "ніби реально ожив Андрійко" Фото: Кузьма Скрябін "ожив" на концерті до Дня Незалежності (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

На концерті в Києві, приуроченому до Дня Незалежності, глядачів на НСК "Олімпійський" здивувало раптовий виступ "живого" Андрія Кузьменка разом з групою "Скрябін" - організатори шоу відтворили образ загиблого в 2015-му в ДТП музиканта за допомогою новітніх комп'ютерних технологій. Мама Кузьми зізналася, що пережила фантастичні відчуття.

Про це Ольга Кузьменко розповіла у своєму Facebook.

Жінка тепло подякувала режисерам та організаторам концерту - "творцям цього новітнього чуда".

"Коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям, і якого стадіон зустрів величезними оваціями - це було фантастичне відчуття!! Ніби реально ожив Андрійко, посміхався і співав свої "Кораблі"!",- написала Ольга Михайлівна.

Мама артиста розуміє, що це була голограма. Однак її "серце раділо неймовірно", що Кузьма "повернувся, бо всі його так хочуть ще хоч раз побачити, поспівати разом і доторкнутися до його душі!"

"Я подумала, так, думка матеріальна, вона перетворюється в дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього прагнула!" - йдеться в публікації.

Ольга Михайлівна подякувала всім українцям, які "силою мільйонів думок все ж запросили Кузьму на зустріч" в урочисте свято День Незалежності.

"Дякую від всього серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам і виконавцям та режисерам! Дякую вам, люди, напевно сказав би вам всім Кузьма!" - додала мама співака, якому торік було посмертно було присвоєно звання Героя України.

Відео: Кузьма Скрябін "виступив" на концерті НСК "Олімпійський" в День Незалежності

Раніше ми писали, що в Києві під час виступу "Скрябіна" на Олімпійському у фан-зону "містично" впали дрони.

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Андрій Кузьменко
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