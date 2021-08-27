Мати Кузьми про "виступ" сина на концерті в Києві: "ніби реально ожив Андрійко"

На концерті в Києві, приуроченому до Дня Незалежності, глядачів на НСК "Олімпійський" здивувало раптовий виступ "живого" Андрія Кузьменка разом з групою "Скрябін" - організатори шоу відтворили образ загиблого в 2015-му в ДТП музиканта за допомогою новітніх комп'ютерних технологій. Мама Кузьми зізналася, що пережила фантастичні відчуття.

Жінка тепло подякувала режисерам та організаторам концерту - "творцям цього новітнього чуда".

"Коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям, і якого стадіон зустрів величезними оваціями - це було фантастичне відчуття!! Ніби реально ожив Андрійко, посміхався і співав свої "Кораблі"!",- написала Ольга Михайлівна.

Мама артиста розуміє, що це була голограма. Однак її "серце раділо неймовірно", що Кузьма "повернувся, бо всі його так хочуть ще хоч раз побачити, поспівати разом і доторкнутися до його душі!"

"Я подумала, так, думка матеріальна, вона перетворюється в дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього прагнула!" - йдеться в публікації.

Ольга Михайлівна подякувала всім українцям, які "силою мільйонів думок все ж запросили Кузьму на зустріч" в урочисте свято День Незалежності.

"Дякую від всього серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам і виконавцям та режисерам! Дякую вам, люди, напевно сказав би вам всім Кузьма!" - додала мама співака, якому торік було посмертно було присвоєно звання Героя України.

Відео: Кузьма Скрябін "виступив" на концерті НСК "Олімпійський" в День Незалежності