Вийшла за Гаррі, бо кохала? Скільки заробляла Меган Маркл до заміжжя

Меган Маркл стала мультимільйонером до заміжжя з принцом Гаррі. Герцогиня Сассекська накопичила величезний стан під час своєї 7-річної акторської кар'єри. Про те, скільки коштує стан Маркл – розповідає видання Express.

37-річна Меган Маркл залишила позаду свою акторську кар'єру, перед тим як зв'язати себе узами шлюбу з принцом Гаррі. З тих пір вона переорієнтувала свою енергію на виховання сина Арчі. До цього американка наполегливо працювала, щоб заробити собі стан. З 2011 по 2018 рік вона з'являлася в серії фільмів і телешоу, включаючи Deal or No Deal, 90210 і Horrible Bosses. Після отримання ролі Рейчел Зейн Меган пішла з кіно. Вона знялася в 100 епізодах шоу, яке скоро повернеться в Netflix.

Меган, як повідомляється, платили £37,000 за епізод, що давало їй в рік не менше £333,000.

За даними інших видань Меган була мультимільйонером задовго до того, як стала членом королівської родини, перед заміжжям вона мала £5 мільйонів стану.

Меган Маркл стала мультимільйонером до заміжжя – скільки заробила герцогиня (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Точна сума, яку герцог і герцогиня Сассекські отримують на королівські витрати не оприлюднена. Але очевидно, що домашні господарства принца Вільяма і принца Гаррі отримали не менше 5 мільйонів фунтів стерлінгів у минулому році. Загальна вартість майна Меган і Гаррі оцінюється в 29 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що раніше, поки відомий хірург поширив чутки про уколи краси для Кейт, королівський репортер Керолайн Дюран прочинила завісу таємниці про справжні стосунки дружин принца Вільяма і принца Гаррі. Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гіннеса.