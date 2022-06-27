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Як врятувати свій город в сильну спеку: дві важливі поради від досвідчених фермерів

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Понеділок 27 червня 2022 21:23
Як врятувати свій город в сильну спеку: дві важливі поради від досвідчених фермерів Фото: Як врятувати город від сильної спеки і сонця (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україну йде сильна спека і найближчі кілька днів температура повітря підніматиметься вище +30 градусів у більшості областей. А ось дощів буде зовсім небагато. І це означає, що важко доведеться не тільки людям, а й рослинам.

Як врятувати свій город в найсильнішу спеку і в який час його потрібно поливати - читайте в нашому матеріалі нижче.

Коли і як потрібно поливати город

Досвідчені садівники та фермери рекомендують в спеку поливати городи пізно ввечері та вночі. Днем це робити не можна, оскільки волога буде швидко випаровуватися і може обпалити листя. Найкраще зайнятися поливом після 8 години вечора. Якщо з якоїсь причини не вдалося - поливайте на світанку. Протягом дня город не поливайте.

Перед поливом перевірте грунт на 3-5 см вглиб. Якщо вона волога, відкладіть полив. І не лякайтеся підвили листя - після поливу рослини знову оживуть.

Воду потрібно розподілити рівномірно по всіх грядках. Наливайте потроху, тонкими потоками - це допоможе розм'якшити грунт. Потужний струмінь при поливі шлангом не використовуйте - Ви так намочіть тільки верхні пару сантиметрів грунту і зробите болото. А коріння вологу не отримають.

Також допомагає мульчування грунту - це покриття землі спеціальними подрібненими матеріалами. Для мульчування підійде суха трава, сіно, солома, тирса. Це допоможе зберегти вологу в коренях і не дасть їй швидко випаруватися.

Ніжні рослини ховаємо в тінь

Над огірками, кабачками, помідорами, баклажанами та іншими ніжними рослинами потрібно натягнути дуги - як у теплиць. І зверху накрити спеціальним тонким матеріалом.

Герметично вкривати не потрібно - рослини повинні дихати, а ось прямі сонячні промені при такій температурі можуть погубити весь урожай. Для укриття підійде навіть сітка або тканина - промені будуть розсіюватися і не принесуть сильного шкоди та опіків.

Якщо зробити швидко дугу немає можливості, то використовуйте кілочки та натягніть тканину на них. Також можна поставити звичайні пляжні парасольки. Якщо є можливість зачепити тканину за паркан або козирок будинку - Натягуйте Укриття на більшу ділянку.

Ваше головне завдання - зробити тінь, закрити від прямих променів палючого сонця і забезпечити циркуляцію повітря.

Як врятувати свій город в сильну спеку: дві важливі поради від досвідчених фермерів

Фото: Як заховати город у тінь

Теплиці та газони

Всі вікна і кватирки в закритих теплицях під час сильної спеки потрібно відкрити. Дуже ретельно потрібно стежити за помідорами. Якщо вони почали цвісти, то при температурі +30 градусів пилок може стати стерильною. Кисть не зав'яжеться і відпаде.

Крону помідорів можна обробляти спеціальним вапняним молоком, щоб їх врятувати. Готується таке молоко просто - змішайте гашене вапно з водою і процідіть.

До речі, раніше ми писали, що обов'язково потрібно посадити в липні, щоб зібрати урожай до осені.

А ще ми розповідали про те, які домашні відходи можна сміливо використовувати для добрив на городі.

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