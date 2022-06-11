Що допоможе підвищити врожайність картоплі втричі: названо дієві способи

Зокрема, є 3 прості підживлення, які здатні збільшити врожай картоплі не менше ніж утричі.

Перше добриво допоможе активувати зростання картоплі навіть після першого підживлення. Потрібно взяти монофосфат калію (у кількості 60 г на 10 літрів теплої води) з добавками карбаміду (40 г). Такий розчин потрібно ретельно перемішати та обробити картоплю за допомогою обприскувача.

Також можна зробити добавку ​​з 3 г хлористого калію і 30 г суперфосфату. Все потрібно розчинити у 10 літрах теплої води та ретельно перемішати. Засіб також використовується для позакореневого підживлення.

Третє добриво робиться з 35-40 г сульфату калію, який розводять у 10 літрах теплої води та перемішують. Зазначимо, що картоплю удобрюють за допомогою обприскувача.

Коли підгортати картоплю

Важливо не забувати і про підгортання. Перше потрібно провести якомога раніше - коли пагони досягнуть висоти 20-25 см. Це рятує рослини від заморозків і стимулює розвиток додаткових коренів.

Друге підгортання потрібно зробити, коли картопля викидає бутони. Проводять цей захід після дощів або рясного поливу, коли грунт покриється підсохлою кіркою.

Також при кожному нагортанні треба розпушити дно борозни. Це зменшить втрати вологи і підвищить врожайність. Підгортання можна проводити одночасно з внесенням підгодівлі.

Додамо, що найкращими попередниками для картоплі вважаються буряк, огірок, капуста, зелень і сидерати. Не варто саджати картоплю там, де торік росли пасльонові - помідори, солодкий перець, баклажани і картопля.