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Як позбутися від попелиці і колорадського жука на городі: забудете про них на весь сезон

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П'ятниця 10 червня 2022 16:05
Як позбутися від попелиці і колорадського жука на городі: забудете про них на весь сезон Фото: які засоби допоможуть вигнати попелицю і колорадського жука з городу (pixabay-com)
Автор: Анна Шиканова

Виростити прекрасний урожай в саду або на городі - мрія будь-якого господаря. І крім хорошого грунту, погоди та догляду, потрібен ще один важливий фактор - позбавлення городу від шкідників. Найшкідливіші з них - попелиця і колорадський жук.

Як позбутися від попелиці та колорадського жука назавжди, розповіли в ProstoWay.

Попелиця - найпротивніший шкідник на городі та в саду. Ця комашка харчується соком рослин, а ще й може заразити їх різними захворюваннями. Витравити тлю з городу дуже складно.

Другий головний шкідник на городі - колорадський жук. Він теж знищує урожай і позбутися від нього дуже непросто.

Як позбутися від шкідників

Побороти навалу попелиці та колорадського жука можна тільки використовуючи різні препарати. Один і той же засіб ефективний всього один раз. Комахи швидко адаптуються і застосування одного препарату кілька разів поспіль приречене на провал.

Також варто комбінувати спеціальні засоби з народними рецептами - це дає більше шансів на перемогу шкідників.

1. Збирайте сонечок - вони за добу можуть знищити кілька сотень личинок попелиці.

2. Посадіть календулу, герань, фенхель. На городі допоможе коріандр, базилік, меліса, кінза і кріп.

3. Видаліть рослини, які приваблюють тлю - наприклад, бузину.

4. Використовуйте настоянки та розчини для обробки посадок:

  • розчин березового дьогтю
  • настоянка полину і деревної золи
  • розчин гірчиці та господарського мила (оцту)
  • настоянку часнику і цибулиння

Всі ці кошти дуже хороші на початковій стадії боротьби. Якщо шкідники взяли в полон ваш город - використовуйте інсектициди.

До речі, раніше ми писали про те, які рослини не можна садити поруч з помідорами.

А також розповідали про те, навіщо город потрібно посипати пшоном.

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