Что поможет повысить урожайность картофеля втрое: названы действенные способы

В частности, есть 3 простые подкормки, которые способны увеличить урожай картофеля не менее чем в три раза.

Первое удобрение поможет активировать рост картофеля даже после первой подкормки. Нужно взять монофосфат калия (в количестве 60 г на 10 литров теплой воды) с добавками карбамида (40 г). Такой раствор нужно тщательно перемешать и обработать картофель с помощью опрыскивателя.

Также можно сделать добавку из 3 г хлористого калия и 30 г суперфосфата. Все нужно растворить в 10 литрах теплой воды и тщательно перемешать. Средство также используется для внекорневой подкормки.

Третье удобрение делается из 35-40 г сульфата калия, который разводят в 10 литрах теплой воды и перемешивают. Отметим, что картофель удобряют с помощью опрыскивателя.

Когда окучивать картошку

Важно не забывать и про окучивание. Первое нужно провести как можно раньше - когда побеги достигнут высоты 20-25 см. Это спасает растения от заморозков и стимулирует развитие придаточных корней.

Второе окучивание нужно сделать, когда картофель выбрасывает бутоны. Проводят это мероприятие после дождей или обильного полива, когда почва покроется подсохшей коркой.

Также при каждом нагортании надо разрыхлить дно борозды. Это уменьшит потери влаги и повысит урожайность. Окучивание можно проводить одновременно с внесением подкормки.

Добавим, что лучшими предшественниками для картофеля считаются свекла, огурец, капуста, зелень и сидераты. Не стоит сажать картофель там, где в прошлом году росли пасленовые - помидоры, сладкий перец, баклажаны и картофель.