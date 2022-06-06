Проростуть навіть на підвіконні: як виростити білі гриби вдома (інструкція)

Спосіб розведення лісових грибів вдома

Як відомо, гриби розмножуються спорами, тож нам знадобляться гриби того виду, який ми хочемо виростити.

Беремо 2-3 зрілих білих гриба середнього розміру, або один великий та перекручуємо їх у м'ясорубці, або ж дрібненько нарізаємо ножем.

Далі наші гриби треба замочити у воді, а також додати дріжджі. Важливо використовувати воду "природного походження", на кшталт, дощової води, води з річки або озера.

На нашу кількість грибів треба 5 літрів води і 50 грамів "живих" дріжджів.

Отриману суміш ми наливаємо у посудину з відкритим верхом, накриваємо тканиною та ставимо у темне тепле місце на два тижні.

Важливо! Кількість суміші ви можете збільшувати й зменшувати пропорційно. Описаної вище суміші вистачить, щоб полити присадибну ділянку.

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)

За два тижні спори під впливом дріжджів, активуються для створення нової грибниці. Тож з готової суміші ми беремо 200 грамів розчину на дволітрову пляшку "природної води". Цієї кількості вистачить на те, щоб пролити усі горшки з квітами на наших балконах. Суміш, яка у вас залишилась, можете роздати друзям або сусідам.

Якщо ви живете у приватному будинку, ту суміш, яка у вас залишилась, можна розлити у тіньових, вологих місцях, таких як клумби, місця вздовж огородження або ж в будь-яких інших найвологіших місцях вашої ділянки.

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)

Користь білих грибів

Білі гриби мають безліч корисних компонентів. Наприклад, їх властивості славляться здатністю стимулювати секрецію травних соків.

У білих грибах містяться такі вітаміни та мікроелементи: вітамін В1 (тіамін), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В3, вітамін РР, вітамін В9 (фолієва кислота), вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін Е (токоферол), калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, кобальт, марганець, фтор, цинк, йод, мідь та сірка.

Завдяки великій кількості сірки та полісахаридів білі гриби зменшують вірогідність появи онкологічних захворювань.

Білі гриби також мають протиінфекційні, ранозагоювальні, протипухлинні та імунозахисні властивості.

Окрім того, завдяки лецитину, який входить до складу білих грибів, зменшується ризик утворення холестеринових відкладень на стінках судин. Тому білі гриби слід вживати при атеросклерозі та анемії.

А завдяки амінокислотам, вживання білого гриба сприяє відновленню клітин. В результаті найбільшу користь отримують клітини очей, нирок, печінки та кісткового мозку.

Білий гриб на городі (кадр з відео YouTube/Гриби UA)