Змішана форма навчання і по змінах: як діти будуть відвідувати школу з 1 вересня

Фото: Сергій Шкарлет (cn gorod ua.jpg)

Міністр освіти поки не уявляє, як першокласники зможуть піти в школу дистанційно

Міністерство освіти України розробляють кілька варіантів відвідування дітьми шкіл з 1 вересня. Вибір буде залежати від епідемічної ситуації в країні восени.

Про це повідомив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, він поки не уявляє, як діти можуть піти в перший клас дистанційно.

При цьому він зазначив, що Міносвіти розробляють запасні варіанти на новий навчальний рік. За його словами, можлива і змішана форма відвідування школи - частково оффлайн, частково онлайн, або проведення уроків по змінах.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді планують почати класичний освітній процес з 1 вересня.

Крім того, у Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання в умовах пандемії.

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Автор: РБК-Україна