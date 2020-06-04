В Україні заговорили про дистанційне навчання в школах: які перспективи

Дистанційне навчання в школах України (фото: freepik)

Дистанційна освіта має бути вибором батьків і дитини

Після тривалого карантину в Україні заговорили про можливість дистанційної шкільної освіти. Батьки побачили зворотний бік деяких освітніх процесів і задумалися, а чи потрібна для отримання знань школа. В перспективах впровадження дистанційного навчання, яке можна буде вільно вибирати, а не тільки за показниками здоров'я, розбирався Styler.

Так, народний депутат, член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Грішина, нещодавно розповіла, що в Україні восени можуть бути серйозні зміни в шкільній освіті. В тому числі, деякі предмети можуть вивчатися дистанційно.

У батьків і дітей повинен бути вибір

"В розвиненій країні батьки і діти повинні мати право на те, яку освіту їм вибирати: дистанційну або очну. І не через хворобу, як у нас завжди роблять обмеження, а тому, що є й інші ситуації, коли це може бути краще і зручніше для сім'ї, в якій здорові діти", - розповіла нам Галина Мельник, засновник альтернативної школи "Радосвіт".

Педагог додала, що так, шкільна освіта у тому вигляді, що є, дійсно переживає кризу. І питання тут навіть не в дистанційній освіті, а в застарілих програмах.

"Вже всім відомо, і батькам, і вчителям, що діти не хочуть вчитися в школі. Ці програми давно застаріли і не враховують вікових потреб та особливостей дітей. Це навчання вже стало каторгою для дітей, а ми заплющуємо на це очі", - додала вона.

І карантин показав, що дистанційно навчатися можна, але це повинен бути вибір сім'ї.

Батьки зрозуміли: діти можуть успішно навчатися і без школи

Так, в соцмережах на відомих батьківських пабліках до кінця карантину розпочалася дискусія на тему: "А для чого взагалі потрібна школа?"

"Карантин поставив перед нами одне велике питання... А для чого, власне, потрібна школа? Відповідь в стилі "школа потрібна для отримання знань" - в умовах карантину проявила свою фейковість. Ну не школа сьогодні єдиним і могутнім джерелом інформації. Більш того! Часто не є кращим джерелом. Відповідь в стилі "школа потрібна для контролю знань" теж не є правдивою... Для цього зовсім не потрібні живі вчителі", - написав учасник групи Батька SOS у Facebook Олександр Мірошниченко.

Він дійшов висновку, що школа потрібна, по-перше, для пошуку мотивації до навчання, і в цьому й полягає талант педагога. Не викласти інформацію, а зробити інформацію цікавою для кожного учня, враховуючи його індивідуальні особливості і таланти. По-друге, для практичного втілення знання, з чим у школах дуже погано. Приміром, навчальних проєктів, цікавих дитині, у нас вкрай мало. По-третє, для колективної комунікації. І саме цю складову не може дати домашнє навчання.

"Але сьогодні ми бачимо рудименти радянського бачення колективу. Тоталітарність чітко проявляється в тих же закликах "поважати вчителя" за ознакою посади, а не особистих талантів. Це проявляється в спробі жорстко регламентувати шкільне життя дітей аж до регламентації походів в туалет. Зрозуміло, що тут йде підміна понять. Замість того, щоб навчити дитину жити в колективі - його привчають пристосовуватися до чужого бачення ідеалу цього колективу", - пише чоловік.

Ще одна учасниця групи Олена Прохира пише, що дистанційне навчання ще раз показало всю, м'яко кажучи, недосконалість нашої системи освіти.

"Трохи привідкрило внутрішню кухню, те що часто залишається за шкільними дверима. У нас практично немає ніякого контролю за якістю знань, які отримують діти в школі. Професіоналізм і адекватність вчителів теж буває дуже різними і вплинути на це батьки практично ніяк не можуть", - поскаржилася вона.

З'явилася петиція з вимогою заборонити дистанційну освіту

Після 2,5 місяці без школи українські діти успішно допрацювали навчальну програму самостійно, за допомогою школи онлайн або батьків. Так, їм не вистачало спілкування з однолітками. В умовах некарантину для цього є ряд альтернатив шкільним перервам - різні гуртки та секції, де діти можуть спілкуватися і розвивати таланти.

Тим часом на сайті Електронних петицій вже з'явилося голосування за заборону дистанційного навчання у всіх навчальних закладах.

"Діти повинні ходити до школи, вчитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям і вчителям дуже важко перебувати на дистанційній освіті. Діти не зможуть отримати повноцінні знання, перебуваючи вдома. Тому народ хоче, щоб влада не прийняла закон про дистанційну освіту", - йдеться в поясненні.

Раніше ми писали, як діти будуть вчитися в наступному році.

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Автор: Светлана Мащенко