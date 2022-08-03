"Випльовував щось чорне": зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружину
Відомий хореограф-постановник, суддя проєкту Україна має талант Євген Кот та його дружина - танцівниця Наталя Татарінцева ледь не стали жертвами хімічної атаки, здійсненої російськими окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.
Про це зірковий танцівник відверто розповів у інтерв'ю Григорію Решетнику під час участі в проєкті "Як ти?".
Євген Кот пережив хімічну атаку
"В перші тижні війни ми були вдома, під Києвом. Одного дня о 14:00 стало дуже темно. Я спочатку нічого не зрозумів, а потім побачив чорну хмару. І коли почав падати попіл, я зрозумів, що це не хмара", - згадує Кот.
Євген Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
В групах міста, де живе зірка українського ТБ, написали, аби всі заклеювали вікна, "бо горять хімічні склади, заправки і все це посунуло на нас".
"Вночі у Наталі була температура 40. Їй здавлювало в грудях, і я подумав, що це "корона". Якщо так - то куди йти? До якого лікаря? Все зачинено. Вона втратила свідомість", - розповів Євген.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Аби захистити дружину та вилікувати її, чоловік вирішив їхати на захід України.
Вранці Євген з Наталею встали, закинули валізу, поставили котів у переносці, залишили у батьків собаку і поїхали.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
За словами Кота, вони "вирушили, і не знали, куди". Ввечері подружжя дібралось до Вінниці і переночували там у друзів.
"Коли Наталя вийшла з душу після складної дороги, сказала, що відкашлювала чимось чорним. Пішов я в душ - і у мене та сама історія. Я просто випльовував щось чорне. Ми зрозуміли, що просто отруїлися чадними газами, хімією", - зізнався хореограф.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
До речі, Зарицька опублікувала пост про окупантів і його тут же видалили.
Нагадаємо, що Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям.