ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Випльовував щось чорне": зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружину

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 13:04
"Випльовував щось чорне": зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружину Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Відомий хореограф-постановник, суддя проєкту Україна має талант Євген Кот та його дружина - танцівниця Наталя Татарінцева ледь не стали жертвами хімічної атаки, здійсненої російськими окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це зірковий танцівник відверто розповів у інтерв'ю Григорію Решетнику під час участі в проєкті "Як ти?".

Євген Кот пережив хімічну атаку

"В перші тижні війни ми були вдома, під Києвом. Одного дня о 14:00 стало дуже темно. Я спочатку нічого не зрозумів, а потім побачив чорну хмару. І коли почав падати попіл, я зрозумів, що це не хмара", - згадує Кот.

&quot;Випльовував щось чорне&quot;: зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружинуЄвген Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

В групах міста, де живе зірка українського ТБ, написали, аби всі заклеювали вікна, "бо горять хімічні склади, заправки і все це посунуло на нас".

"Вночі у Наталі була температура 40. Їй здавлювало в грудях, і я подумав, що це "корона". Якщо так - то куди йти? До якого лікаря? Все зачинено. Вона втратила свідомість", - розповів Євген.

&quot;Випльовував щось чорне&quot;: зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружинуЄвген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Аби захистити дружину та вилікувати її, чоловік вирішив їхати на захід України.

Вранці Євген з Наталею встали, закинули валізу, поставили котів у переносці, залишили у батьків собаку і поїхали.

&quot;Випльовував щось чорне&quot;: зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружинуЄвген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

За словами Кота, вони "вирушили, і не знали, куди". Ввечері подружжя дібралось до Вінниці і переночували там у друзів.

"Коли Наталя вийшла з душу після складної дороги, сказала, що відкашлювала чимось чорним. Пішов я в душ - і у мене та сама історія. Я просто випльовував щось чорне. Ми зрозуміли, що просто отруїлися чадними газами, хімією", - зізнався хореограф.

&quot;Випльовував щось чорне&quot;: зірка українського ТБ розповів, як росіяни труїли його і дружину

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

До речі, Зарицька опублікувала пост про окупантів і його тут же видалили.

Нагадаємо, що Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Женя Кот
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя