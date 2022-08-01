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"Дуже важко": Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям

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Понеділок 01 серпня 2022 12:32
"Дуже важко": Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям Фото: Світлана Лобода поділилася подальшими планами (facebook. com. loboda official)
Автор: Людмила Жукова

Світлана Лобода розповіла, що після 24 лютого вона не розуміла, як жити далі. Вона прийняла рішення вивезти всю свою сім'ю і команду з Росії. Зараз вона туди повертатися не планує.

Про свої плани розповіла в інтерв'ю грузинському журналісту Ное Сулаберідзе.

Позиція співачки

"Я проти кровопролиття і вбивств, я проти війни. Я вважаю, що люди, які так чинять - це нелюди", - заявила журналісту співачка.

Виконавиця розповіла, що раніше вона працювала по всьому світу, і в Росії теж, але зараз Україна живе в пеклі, тому про гастролі в РФ не може бути й мови.

Нещодавно співачка була в рідному Ірпені, вона побачила всі жахи війни своїми очима.

Як дався переїзд дочки Лободи

Для доньки зірки Євангеліни переїзд з Москви був непростим, адже там залишилися її друзі. Тільда ще маленька і не розуміє, чому в її житті відбулися такі зміни.

"Я дуже багато з нею про це розмовляла. Показувала відео і фотографії, пояснювала, чому ми не можемо залишитися. Вона мене чує, розуміє і підтримує, але їй дуже важко. Вона каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями". Але я кажу, що так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо і не повернемося", – прокоментувала Світлана.

Також співачка розповіла про благодійність і про те, що вона вивезла з України близько 100 сімей за кордон.

Чи повернеться Лобода в Росію?

"Поки влада буде так себе вести, поки вона буде вбивати, буде винищувати наш народ, Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися в Москву і жити в Росії. Це виключено", - розповіла артистка.

Як ми раніше писали, Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її родини в Ірпені.

Також ми писали, що співачка придумала, як ще допомогти українцям під час війни.

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Лобода
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