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"Выплевывал что-то черное": звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и жену

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 13:04
"Выплевывал что-то черное": звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и жену Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Известный хореограф-постановщик, судья проекта Україна має талант Евгений Кот и его жена - танцовщица Наталья Татаринцева едва не стали жертвами химической атаки, осуществленной российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом звездный танцовщик откровенно рассказал в интервью Григорию Решетнику во время участия в проекте "Как ты?".

Евгений Кот пережил химическую атаку

"В первые недели войны мы были дома, под Киевом. Однажды в 14:00 стало очень темно. Я сначала ничего не понял, а потом увидел черное облако. И когда начал падать пепел, я понял, что это не облако", - вспоминает Кот.

&quot;Выплевывал что-то черное&quot;: звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и женуЕвгений Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

В группах города, где живет звезда украинского ТВ, написали, чтобы все заклеивали окна, "ибо горят химические составы, заправки и все это двинуло на нас".

"Ночью у Натальи была температура 40. Ей сдавливало в груди, и я подумал, что это "корона". Если да - то куда идти? К какому врачу? Все закрыто. Она потеряла сознание", - рассказал Евгений.

&quot;Выплевывал что-то черное&quot;: звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и женуЕвгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Чтобы защитить жену и вылечить ее, мужчина решил ехать на запад Украины.

Утром Евгений с Натальей встали, забросили чемодан, посадили котов в переноски, оставили у родителей собаку и уехали.

&quot;Выплевывал что-то черное&quot;: звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и женуЕвгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

По словам Кота, "они отправились, и не знали, куда". Вечером супруги добрались до Винницы и переночевали там у друзей.

"Когда Наталья вышла из душа после сложной дороги, сказала, что откашливала чем-то черным. Пошел я в душ - и у меня та же история. Я просто выплевывал что-то черное. Мы поняли, что просто отравились угарным газами, химией", - признался хореограф.

&quot;Выплевывал что-то черное&quot;: звезда украинского ТВ рассказал, как россияне травили его и жену

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кстати, Зарицкая опубликовала пост об оккупантах и его тут же удалили.

Напомним, что Лобода рассказала, вернется ли в Москву и говорит своим детям.

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Женя Кот
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