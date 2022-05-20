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Оформити допомогу 2000-3000 гривень знову можна в "Дії": хто має на це право

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 07:30
Оформити допомогу 2000-3000 гривень знову можна в "Дії": хто має на це право Фото: до "Дії" повернули комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої територій АР Крим та м. Севастополя, а також з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.

Слід зауважити, що перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони України. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.

З травня отримувати щомісячну допомогу мають право наступні категорії осіб:

  • громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні);
  • громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
  • для інших осіб - 2 000 гривень.

Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить "Укрзалізниця". А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.

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