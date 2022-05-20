ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах: як це працює

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 травня 2022 15:30
Біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах: як це працює Фото: Біженці з прифронтових районів отримують миттєву допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики профінансувало 572 тисячі гривень миттєвої допомоги для людей, які евакуюються потягами з "гарячих точок". За перший тиждень роботи програми виплати отримали 252 людини з 7 евакуаційних потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили прес-службі, кошти надаються людям, які евакуюються потягами з місць активних бойових дій, окупованих, оточених або заблокованих населених пунктів.

В рамках проекту люди отримують одноразову миттєву допомогу під час евакуації в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну іншу особу.

Мінсоцполітики фінансує виплату такої допомоги за рахунок коштів, які надходять від благодійників на гуманітарний рахунок, відкритий в Національному банку України для допомоги постраждалим від війни.

Кошти Мінсоцполітики перераховує Укрпошті, яка забезпечує виплати людям одразу після прибуття на безпечні території. Людині не потрібно нікуди звертатись для оформлення цієї виплати - інформацію для виплат про людей, які евакуюються, надають працівники Укрзалізниці, які збирають її безпосередньо під час руху евакуаційних потягів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики
NEWS
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків