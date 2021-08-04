На підготовку дітей з бідних багатодітних сімей до школи виділили по 2000 гривень
Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей". На дітей виділили по 2000 гривень для підготовки до школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.
Документом запроваджується одноразова грошова допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.
Така одноразова грошова допомога призначатиметься у розмірі 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6-18 років (включно).
Реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям, яку буде забезпечено за рахунок та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення.