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На підготовку дітей з бідних багатодітних сімей до школи виділили по 2000 гривень

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Україна, Середа 04 серпня 2021 13:28
На підготовку дітей з бідних багатодітних сімей до школи виділили по 2000 гривень Фото: Кабмін виділив на дітей з бідних сімей по 2000 гривень (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей". На дітей виділили по 2000 гривень для підготовки до школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Документом запроваджується одноразова грошова допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Така одноразова грошова допомога призначатиметься у розмірі 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6-18 років (включно).

Реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям, яку буде забезпечено за рахунок та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення.

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