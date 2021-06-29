Прожитковий мінімум в Україні зросте на 105 гривень

З 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.

Згідно з законом, мінімум зріс на 105 гривень (на 4,8%) - з 2189 гривень до 2294 гривні. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - на 99 гривень (на 4,3%) - з 2294 гривень до 2393 гривень.

Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 гривні) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.

Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: