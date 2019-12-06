Виплата субсидій в 2020 році: українцям повідомили радісну новину

Субсидії в Україні у січні-жовтні 2019 отримали 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Кабмін вирішив виділити додатково 283 мільйонів гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Гончаренко повідомив, що спочатку Кабінет міністрів запланував виділити 10 мільярдів гривень, але цієї суми не вистачило. Після чого, було прийнято рішення збільшити фінансування субсидій.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики назвали середній розмір субсидії. Так, у листопаді 2019 року в Україні субсидії отримали близько 3 мільйонів домогосподарств. При цьому середній розмір виплат становив майже 1200 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, в наступний опалювальний сезон українці будуть платити за опалення майже наполовину менше, ніж вони платять в даний момент.

Глава держави підкреслив, що його команда працює над тим, щоб вже в цьому опалювальному сезоні українці платили менше грошей. Зеленський також зауважив, що знизити оплату за опалення дозволить окрема програма, над якою вже ведеться активна робота.