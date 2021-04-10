Виплата пенсій на час локдауна: в ПФ зробили уточнення
Під час локдауна пенсії будуть виплачуватися у звичному режимі. Попри потенційне введення повного локдауна, Пенсійний фонд готовий забезпечувати виплату пенсій у встановлені терміни. Таку заяву зробила заступник голови правління ПФ Ірина Ковпашко.
Про це повідомляє телеканал "Україна 24".
За даними чиновниці, змін у термінах забезпечення пенсійними виплатами не очікується.
"Порядок виплати пенсій в Україні визначено законом. І таких способів два: з доставкою додому через "Укрпошту" і через рахунки в банках. Ми вже проживаємо в умовах карантинних обмежень понад рік, і виплати здійснюються в установлені строки та доставляються всім пенсіонерам, які мають право на них. Жодних надзвичайних подій, які завадять нам фінансувати виплати пенсій, ми не бачимо", - сказала вона.
Також Ковпашко розповіла, чи може вплинути дефіцит Пенсійного фонду на пенсійні виплати.
"Коли ми говоримо про дефіцит Пенсійного фонду, потрібно розуміти, що це. Це визначено в законі – менше потрапляння солідарної системи за рахунок єдиного соцвнеску, ніж ті суми, які направляються на виплату із солідарної системи коштом єдиного соцвнеску. Суми коштів, що залучені з Єдиного казначейського рахунку у вигляді запозичень на поворотній основі, ніяк не впливають на забезпечення фінансування", - додала чиновниця.
За її словами, нестача грошей у фонді ніяк не позначиться на виплати через межі фінансових призначень, визначених бюджетом Пенсійного фонду на 2021 рік.
Нагадаємо, у 2021 році очікується ще кілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, в цьому році повинні запустити накопичувальну пенсійну систему.
Зазначимо, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив "про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, хто не ходять і тих, кому за 80 років".
РБК-Україна писало, що з 1 квітня для частини українців підняли пенсійний вік. Видання детально розписало, кого це торкнеться.