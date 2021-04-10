Виплата пенсій на час локдауна: в ПФ зробили уточнення

Під час локдауна пенсії будуть виплачуватися у звичному режимі. Попри потенційне введення повного локдауна, Пенсійний фонд готовий забезпечувати виплату пенсій у встановлені терміни. Таку заяву зробила заступник голови правління ПФ Ірина Ковпашко.

За даними чиновниці, змін у термінах забезпечення пенсійними виплатами не очікується.

"Порядок виплати пенсій в Україні визначено законом. І таких способів два: з доставкою додому через "Укрпошту" і через рахунки в банках. Ми вже проживаємо в умовах карантинних обмежень понад рік, і виплати здійснюються в установлені строки та доставляються всім пенсіонерам, які мають право на них. Жодних надзвичайних подій, які завадять нам фінансувати виплати пенсій, ми не бачимо", - сказала вона.

Також Ковпашко розповіла, чи може вплинути дефіцит Пенсійного фонду на пенсійні виплати.

"Коли ми говоримо про дефіцит Пенсійного фонду, потрібно розуміти, що це. Це визначено в законі – менше потрапляння солідарної системи за рахунок єдиного соцвнеску, ніж ті суми, які направляються на виплату із солідарної системи коштом єдиного соцвнеску. Суми коштів, що залучені з Єдиного казначейського рахунку у вигляді запозичень на поворотній основі, ніяк не впливають на забезпечення фінансування", - додала чиновниця.

За її словами, нестача грошей у фонді ніяк не позначиться на виплати через межі фінансових призначень, визначених бюджетом Пенсійного фонду на 2021 рік.