Випадання вій говорить про серйозні проблеми: коли потрібно бити тривогу

Періодичне випадання окремих війок - нормальний природний процес. Як говориться в прикметах, на такі вії потрібно загадати бажання і спокійно жити далі. Але, якщо вії випадають дуже часто і відразу по кілька штук – це говорить про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Коли потрібно бити тривогу при випаданні вій і терміново бігти до лікаря – читайте нижче.

Вії людини проходять власні фази росту, відпочинку і випадання. Якщо вони почали раптово випадати й це відбувається інтенсивно – варто запідозрити проблеми зі здоров'ям.

Можливо, це ознака внутрішніх проблем, захворювання аутоімунного спектра або сильного стресу організму. Точну причину допоможе виявити тільки лікар-дерматолог або терапевт.

Стрес або травма

Занадто інтенсивне випадання волосяного покриву часто говорить про перенесений стрес або травму. Цей вид випадання вій лікарі називають телогеновим. Він пов'язаний зі стресовою ситуацією, хворобою, операцією або сильним емоційним сплеском.

Стрес призводить до того, що волосся вступають у фазу телогену – фаза спокою. Від цього можуть випадати волосся, вії, а брови стають менш густими.

Також в стан стресу людина починає частіше чіпати очі та обличчя, терти очі або смикати волосся – це теж призводить до інтенсивного випадання.

Супутні захворювання

Якщо у вас випадання вій настільки інтенсивне, що відсутні відразу по кілька вій поспіль, то це може говорити про внутрішнє захворювання. Такі хвороби викликають запалення волосяного фолікула і викликають вогневу алопецію. І призводить до втрати волосяного покриву.

Найчастіше це захворювання аутоімунного спектра, проблеми з гормонами, лишаї та інші дерматологічні розлади. Також часте випадання вій може говорити про дефіцит вітамінів.

Запалення, інфекції, подразнення

Інфекції на лінії росту вій зазвичай проявляються та іншими симптомами – ячмінь, почервоніння, сльозоточивість. Це призводить і до випадання вій.

Проблеми можуть виникнути через неправильно підібрану косметику або ж через алергію на її компоненти. Область навколо очей дуже чутлива і вона може дати абсолютно несподівану реакцію на зовнішній подразник.

Нарощування вій з порушенням технології

Нарощування вій зараз дуже популярно і майже в кожному салоні надають таку послугу. Але варто пам'ятати про те, що це дуже делікатна процедура, яка вимагає від майстра навичок та дотримання гігієни й всіх необхідних технологій.

Компоненти клею можуть викликати алергічну реакцію або запалення. Вії потрібно підбирати на розмір менше і тонше, ніж рідні. Не варто наклеювати величезні та пухнасті вії - вони будуть обтяжувати повіки та рідні вії.

Неправильне очищення обличчя

Зона навколо очей при вмиванні не повинна піддаватися дуже енергійному тертю. Там дуже ніжна шкіра і вона вимагає більш делікатного догляду. Занадто інтенсивне тертя може викликати випадання вій і подразнення очей.

Очі потрібно не терти рушником, а прикласти рушник і дати вбратися волозі. Для зняття макіяжу з очей потрібно використовувати засоби на масляній основі або з дбайливим доглядом.