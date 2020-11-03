Сергій Притула розповів, чи піде знову у політику

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула розсекретив свої політичні амбіції

Сергій Притула розповів про свої політичні плани. Після того, як колишній шоумен програв вибори мера Києва, він не має наміру зупинятися. Притула назвав найближчі політичні перегони, в яких він має намір брати участь.

Так, в інтерв'ю УП шоумен розповів, що не пішов першим у списку Київради від партії "Голос" тому, що політсила не має наміру зупинятися лише на столиці.

"Якщо я програю вибори мера, мій актив звужувати до роботи в Київській міській раді не зовсім корисно для партії, яка розраховує на мене в більш масштабних рівнях і кампаніях, - заявив екс-кандидат у мери і додав, що збирається працювати в інших напрямках.

Адже, за словами заступника голови партії "Голос", головним завданням зараз є збереження напрацьованого вже активу в регіонах.

"Мені здається, що я буду мати можливість отримувати більш суттєвий досвід і своє бачення нести на загальноукраїнський рівень", - додав Притула.

Якщо ж навесні будуть позачергові парламентські вибори, Сергій Притула обов'язково буде в них брати участь. Він додав, що незважаючи на те, що він не пройшов на виборах до Верховної Ради в минулому році (був у списку під номером 30), в наступний раз всяке може трапитися.

"Тому ми, власне, так багато часу присвячували підбору людей в першу десятку, першу двадцятку для того, щоб зрозуміти, що ми можемо розраховувати на людей, які репутаційно чисті і нас не підведуть. Якщо я можу заводити людей в такі органи, то що мені завадить в наступну кампанію увійти самому? Чому б ні?" - заявив політик.

Нагадаємо, що згідно з попередніми підрахунками, більшість голосів на виборах мера Києва зайняв Віталій Кличко (більше 50%), на другому місці - Олександр Попов (ОПЗЖ) 9.5%. Сергій Притула посів третю сходинку з результатом в 7,8%.

Партія "Голос" набрала 5,9% голосів на виборах в Київраду.

Раніше ми писали, що Сергій Притула поскандалив в прямому ефірі з нардепом від партії "Слуга народу" Олександром Качурою.