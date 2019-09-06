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Виніс брата на руках: під Харковом сталася страшна трагедія

STYLERЖиття    06.09.2019 - 08:49
Виніс брата на руках: під Харковом сталася страшна трагедія
Пожежа забрала життя молодого чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Пожежні назвали попередню причину трагедії

У Харківській області сталася трагічна подія – загорівся дерев'яний будинок, в якому знаходилися два брата, 30 і 28 років. Деталі розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Виніс брата на руках: під Харковом сталася страшна трагедія

Під Харковом згорів житловий будинок - є загиблі (Фото: ДСНС)

В селі Вінницькі Івани Богодухівського району Харківської області, по вулиці Харківська, 2, загорівся житловий дерев'яний будинок. На момент займання в приміщенні знаходилося дві людини.

Старший брат негайно зателефонував рятувальникам, а сам спробував врятувати з вогню молодшого брата. Він виніс його з палаючого будинку на руках. Однак врятувати потерпілого не вдалося. Медики констатували його смерть і за попереднім висновком, причиною загибелі стало те, що він надихався чадним газом.

Старший брат вижив, але отримав серйозні опіки обличчя, рук та ніг. Його доставили в центральну районну лікарню.

Виніс брата на руках: під Харковом сталася страшна трагедія

Пожежа під Харковом забрала життя молодого чоловіка (Фото: ДСНС)

Пожежу в будинку рятувальникам вдалося загасити не відразу, а тільки через шість годин. До того часу приміщення практично перетворилося на руїни. За попередньою версією пожежників, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем під час куріння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа, яка забрала життя 17-річного підлітка.

А також розповідали про те, що в Одесі пожежу на ринку гасили оголені люди – фото.

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