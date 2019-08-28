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В Одесі загорівся ринок: пожежу гасили оголені люди (фото)

STYLERЖиття    28.08.2019 - 16:29
В Одесі загорівся ринок: пожежу гасили оголені люди (фото)
Колаж (РБК-Україна)

Городяни у відвертому вигляді намагалися гасити загоряння підручними засобами

В Одесі у ніч на 28 серпня загорівся ринок "Північний". На місце НП відразу ж прибігли люди, які були неподалік, а також невідомі "нудисти", які намагалися загасити пожар підручними засобами. Про це пише "Думська".

Після цього на місце пожежі приїхали рятувальники і їм вдалося ліквідувати загоряння, яке почалося в овочевих рядах. Рано вранці пожежу загасили.

Як повідомляє ДСНС, на ринку згоріло 40 торгових павільйонів. Пожежу локалізували о 04:54 і ліквідували у 05:04 на площі 350 квадратних метрів. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі називають аварійний режим роботи електрообладнання в одному з павільйонів.

В Одесі загорівся ринок: пожежу гасили оголені люди (фото)Фото: Пожежа почалася в овочевих рядах (dumskaya.net)

Вогонь пошкодив конструкції на ринку і товар, який там був.

В Одесі загорівся ринок: пожежу гасили оголені люди (фото)Фото: Наслідки пожежі (dumskaya.net)

В Одесі загорівся ринок: пожежу гасили оголені люди (фото)Фото: Невідомі нудисти допомогли загасити пожежу (dumskaya.net)

Як ми раніше писали, в селі Кишин Житомирській області майже кожну ніч відбуваються підпали. Люди дійшли вже до того, що кожну ніч в засідках перебувати до 150 осіб з рушницями.

Нагадаємо, що в Полтавській області горіли майже 50 га сухої трави. Пожежу вдалося локалізувати.

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