У дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа: загинув 17-річний хлопець (фото)

На Прикарпатті в дитячому санаторії "Сокіл" спалахнула пожежа (Фото: колаж РБК-Україна)

Трагічну НП в комплексі "Сокіл" розслідує поліція

Під Івано-Франківськом в санаторії сталася пожежа, яка закінчилася трагедією - на місці НП рятувальники виявили тіло загиблого 17-річного підлітка. Інцидент стався 31 серпня, передали в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в селі Сокіл Галицького району загорілася сцена.

На місце події прибули пожежники. Всього до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Вогонь знищив будівлю сцени на площі 50 "квадратів".

Відзначається, що в той день в санаторії дітей не було.

На Прикарпатті в дитячому санаторії сталася пожежа, загинув юнак (Фото: if.npu.gov.ua)

Коли рятувальники локалізували і повністю ліквідували вогонь, на місці пожежі виявлено тіло 17-річного юнака. Загиблий виявився жителем міста Бурштин.

Зараз правоохоронці з'ясовують причини та деталі події, розповіли в прес-службі поліції області.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки розпочато кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у селі Кишин під Житомиром майже щоночі відбуваються підпали. Люди дійшли вже до того, що кожну ніч в засідках перебувати до 150 осіб з рушницями. Є припущення, що підпали пов'язані з залякуванням місцевих жителів, у яких забрали земельні паї.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території складів хімпідприємства "Ніка Друк" в селі Чижки Львівської області.