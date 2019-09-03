Вилетів двигун: з'явилося відео моменту жахливої ДТП в Києві на мосту Патона

ДТП у Києві на мосту Патона (фото: espreso.tv, колаж: РБК-Україна)

Водій Audi TT, який спровокував ДТП в Києві, не раз викладав відео зі своїми лихацтвами на дорогах столиці

На мосту Патона в Києві в понеділок, 2 вересня, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. У Facebook-спільноті dtp.kiev.ua з'явилося відео моменту зіткнення.

Лихач на автомобілі Audi TT здійснив різкий маневр, намагаючись обігнати авто, що їхали попереду. В результаті чого вискочив на зустрічку і врізався у Volkswagen Passat. Через зіткнення у Audi вилетів двигун. Потім авто різко відкинуло назад.

ДТП у Києві на мосту Патона (фото: espreso.tv)

В результаті аварії важкі травми отримали дві людини: водій і дівчина-пасажир з Audi. Рятувальникам довелося витягувати постраждалих за допомогою спецінструменту. Після чого їх забрала "швидка".

З'ясувалося, що водій Audi раніше неодноразово порушував ПДР, називаючи себе "Творець Хаосу" і викладав відео з доріг столиці.

ДТП у Києві на мосту Патона (фото: espreso.tv)

Пізніше стало відомо, що лихач на Audi TT відбувся досить легко, як для такої серйозної ДТП - у нього рани голови, відкритий перелом ноги, синці.

"Багато людей переживають про стан здоров'я водія Ауді ТТ: отже, на щастя, він буде жити і швидше за все їздити далі, і зможе нас ще порадувати відео", - написано в повідомленні.

Відео моменту резонансного #дтп у Києві на мосту #Патона; як видно на записі з реєстратора попутного авто, водій Авде тт без павз намагався випередити транспорт в потоці, перед втратою управління різко викрутив кермо вліво, після чого #Ауді боком винесло на зустрічну у Фольксваген, а потім вже без двигуна відкинуло назад. В аварії важкі травми отримали дві людини з Тт: водій і дівчина-пасажир. Обидва були витягнуті рятувальниками і терміново госпіталізовані. Бажаємо якнайшвидшого одужання. Надамо допомогу водієві #Фольксваген. Відомо, що водій Ауді раніше неодноразово порушував пдр, називаючи себе Творець Хаосу і викладав відео з доріг столиці. Надсилайте Ваші фото та відео з доріг Києва та України, 0937713333 #Дтп #Київ #аварія #фото #відео Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 2 вересня 2019 р.

ДТП у Києві на мосту Патона (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У результаті аварії утворилася величезна пробка. З правого берега повністю стояв бульвар Дружби народів і вулиці Лаврська і Старонаводницька, а з лівого берега - проспект Соборності.

Нагадаємо, нещодавно у Львові у ДТП з участю поліції постраждали двоє пішоходів. Водій поліцейського позашляховика наїхав на двох жінок.

Раніше в мережі з'явилося відео моменту страшної ДТП у Києві, коли Mercedes на величезній швидкості буквально розірвав дівчину пішохода на частини. Поліція оголосила в розшук водія, який втік з місця ДТП.