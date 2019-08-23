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У Львові в ДТП за участю поліцейських постраждали двоє пішоходів

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 20:46
У Львові в ДТП за участю поліцейських постраждали двоє пішоходів
Фото (dbr.gov.ua)

В результаті ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження

Державне бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у місті Львові за участю поліцейських, в результаті якого постраждали двоє пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що 23 серпня близько 14:40 екіпаж поліції на службовому автомобілі марки Mitsubishi Outlander скоїв наїзд на двох жінок, які переходили дорогу. За кермом автомобіля перебував працівник патрульної поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків. В результаті ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

Зараз слідчі ДБР проводять огляд місця події та інші невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Нагадаємо, 15 серпня близько 12:00 у Києві на перехресті вул. Берлінського і Щусєва сталася ДТП за участю автомобіля Audi і поліцейського Renault.

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