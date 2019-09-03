Вылетел двигатель: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве на мосту Патона

ДТП в Киеве на мосту Патона (фото: espreso.tv, коллаж: РБК-Украина)

Водитель Audi TT, спровоцировавший ДТП в Киеве, не раз выкладывал видео со своими лихачествами на дорогах столицы

На мосту Патона в Киеве в понедельник, 2 сентября, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В Facebook-сообществе dtp.kiev.ua появилось видео момента столкновения.

Лихач на автомобиле Audi TT совершил резкий маневр, пытаясь обогнать едущие впереди авто. В результате чего выскочил на встречку и врезался в Volkswagen Passat. Из-за столкновения у Audi вылетел двигатель. Затем авто резко отбросило обратно.

ДТП в Киеве на мосту Патона (фото: espreso.tv)

В результате аварии тяжелые травмы получили два человека: водитель и девушка-пассажир из Audi. Спасателям пришлось извлекать пострадавших при помощи специнструмента. После чего их увезла "скорая".

Выяснилось, что водитель Audi ранее неоднократно нарушал ПДД, называя себя "Творец Хаоса" и выкладывал видео с дорог столицы.

ДТП в Киеве на мосту Патона (фото: espreso.tv)

Позже стало известно, что лихач на Audi TT отделался довольно легко, как для такого серьезного ДТП - у него раны головы, открытый перелом ноги, ушибы.

"Многие люди переживают о состоянии здоровья водителя Ауди ТТ: итак, к счастью, он будет жить и скорее всего ездить дальше, и сможет нас еще порадовать видео", - написано в сообщении.

Видео момента резонансного #дтп в Киеве на мосту #Патона; как видно на записи с регистратора попутного авто, водитель Авде тт без павз пытался опередить транспорт в потоке, перед потерей управления резко выкрутил руль влево, после чего #Ауди боком вынесло на встречку в Фольксваген, а потом уже без двигателя отбросило обратно. В аварии тяжелые травмы получили два человека из Тт: водитель и девушка-пассажир. Оба были извлечены спасателями и строчно госпитализированы. Желаем скорейшего выздоровления. Окажем помощь водителю #Фольксваген. Известно что водитель Ауди ранее неоднократно нарушал пдд, называя себя Творец Хаоса и выкладывал видео с дорог столицы. Присылайте Ваши фото и видео с дорог Киева и Украины, 0937713333 #Дтп #Киев #авария #фото #видео Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 2 вересня 2019 р.

ДТП в Киеве на мосту Патона (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В результате аварии образовалась огромная пробка. С правого берега полностью стоял бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с левого берега - проспект Соборности.

Напомним, недавно во Львове в ДТП с участием полиции пострадали двое пешеходов. Водитель полицейского внедорожника наехал на двух женщин.

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