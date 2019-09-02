Не перший "попандос": коп, який розкрив звіряче вбивство таксиста в Києві, потрапив у скандал (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Крищенко хвалив оперативника за швидке упіймання вбивці

Слідчий поліції Києва, який займався розслідуванням резонансної справи про вбийство 22-річного таксиста 28 серпня на Кільцевій дорозі, раніше потрапляв у скандал через ДТП, яку він за інформацією журналістів спровокував, перебуваючи в нетверезому стані. Про це передає "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці.

Також опубліковані відповідні фото, на яких співробітник Святошинського райуправління знаходиться на місці аварії кілька тижнів тому.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На іншому знімку старший лейтенант уже на брифінзі разом із главою поліції столиці Андрієм Крищенком після розкриття жорстокого вбивства молодого таксиста. Тоді вбивцю і його спільницю - громадян Молдови і нелегалів - вдалося спіймати всього через півтори доби після скоєння злочину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Нереально круто і швидко було розкрите вбивство у Святошинському районі, але серед тих, хто розслідував і зараз стоїть поруч із керівництвом поліції Києва є наш старий знайомий Сашко. Це саме той, що бухий на блясі потрапив у ДТП. Ще тоді нас запевнили, що його звільнять, бо це не перший його попандос і взагалі він порочить звання офіцера. Цікаво, якби його тоді таки звільнили вбивство б не розкрили?" - йдеться в публікації.

Також приведено інформацію про минулу аварію. У тексті зазначається, що нетверезий поліцейський на автомобілі Audi врізався у відбійник на шляхопроводі біля станції метро "Нивки". Сам правоохоронець всі закили заперечував.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, у Львові у ДТП за участю поліції постраждали двоє пішоходів. Водій поліцейського позашляховика наїхав на двох жінок.

Нагадаємо також, що днями у харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського,, який прибув за викликом працівниці метро. До цього чоловік чіплявся до двох дівчат.