Танці з зірками 2020: українці в гніві через виліт вагітної Гвоздьової

Танці з зірками 6 вересня завершилися вильотом першої пари - Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича
Танці з зірками у другому ефірі 6 вересня показали справжній драйв фантастичними постановками і розчарували першим розставанням. Шоу покинула пара гумориста і ведучого Дмитра Танковича та вагітної Ілони Гвоздьової.
Дарма що те, що зал скандував "Браво" - судді були не в захваті. Ігор Ласточкін багато жартував з приводу танцю, а Влад Яма нагадав Танковичу про животик, який росте в унісон з животиком Ілони. Катерина Кухар розкритикувала плечі Танковича.
У сумі вони набрали 29 балів від суддів, а в кінці ефіру були змушені попрощатися з Танцями в цьому році. У зону ризику потрапили також холостяк Сергій Мельник з партнеркою Аделіною Делі.
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова з фокстротом на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)
Зазначимо, що українці в мережі розійшлися в думках. Багато хто підтримав Ілону і Діму. Першу - за відвагу, а другого за те, що вилетів через вагітність танцівниці. Але чимало знайшлося й таких шанувальників шоу, хто знайшов їх танці огидними. Хтось назвав вибір партнерки "підставою" для Дмитра Танковича.
Нагадаємо, що в недільному ефірі, найбільше балів (37 з 40) набрала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов.
Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками, яка брала участь в шоу в 2006 і тепер танцює в 2020-му році.