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Танці з зірками 2020: українці в гніві через виліт вагітної Гвоздьової

Понеділок 07 вересня 2020 07:46
Танці з зірками 2020: українці в гніві через виліт вагітної Гвоздьової
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова на Танцях з зірками (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 6 вересня завершилися вильотом першої пари - Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича

Танці з зірками у другому ефірі 6 вересня показали справжній драйв фантастичними постановками і розчарували першим розставанням. Шоу покинула пара гумориста і ведучого Дмитра Танковича та вагітної Ілони Гвоздьової.

Дарма що те, що зал скандував "Браво" - судді були не в захваті. Ігор Ласточкін багато жартував з приводу танцю, а Влад Яма нагадав Танковичу про животик, який росте в унісон з животиком Ілони. Катерина Кухар розкритикувала плечі Танковича.

У сумі вони набрали 29 балів від суддів, а в кінці ефіру були змушені попрощатися з Танцями в цьому році. У зону ризику потрапили також холостяк Сергій Мельник з партнеркою Аделіною Делі.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова з фокстротом на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)

Зазначимо, що українці в мережі розійшлися в думках. Багато хто підтримав Ілону і Діму. Першу - за відвагу, а другого за те, що вилетів через вагітність танцівниці. Але чимало знайшлося й таких шанувальників шоу, хто знайшов їх танці огидними. Хтось назвав вибір партнерки "підставою" для Дмитра Танковича.

  • "Дивлюся я на Ілону і боюся, щоб малюк не випав з неї,
  • Вони так мило виглядають обидва з животиками,
  • У нас що немає танцівниць? Навіщо взяли вагітну, товсту, яка не може робити різких рухів навіть! Це підстава для Танковича, дуже його шкода,
  • Просто цікаво, Ілона ти розумієш, що Танкович вилетів через тебе (не як партнерки)? Здоров'я тобі і малюкові!
  • Замість танцю, дивишся на живіт не можна було сукню бальну зробити, а не обтягуючу?
  • Було передбачувано, що їх виженуть швидко через вагітність Гвоздьової, але Діма молодець, старався як міг все одно
  • Ви круті! Дуже шкода, що так швидко вилетіли,
  • Вважаю, що їх пара пішла заслужено, Діма танцює слабенько, ну а Ілоні треба поберегти себе", - пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, що в недільному ефірі, найбільше балів (37 з 40) набрала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками, яка брала участь в шоу в 2006 і тепер танцює в 2020-му році.

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