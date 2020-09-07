Танці з зірками 2020: українці в гніві через виліт вагітної Гвоздьової

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова на Танцях з зірками (фото: 1plus1.ua)

Танці з зірками 6 вересня завершилися вильотом першої пари - Ілони Гвоздьової і Дмитра Танковича

Танці з зірками у другому ефірі 6 вересня показали справжній драйв фантастичними постановками і розчарували першим розставанням. Шоу покинула пара гумориста і ведучого Дмитра Танковича та вагітної Ілони Гвоздьової.

Дарма що те, що зал скандував "Браво" - судді були не в захваті. Ігор Ласточкін багато жартував з приводу танцю, а Влад Яма нагадав Танковичу про животик, який росте в унісон з животиком Ілони. Катерина Кухар розкритикувала плечі Танковича.

У сумі вони набрали 29 балів від суддів, а в кінці ефіру були змушені попрощатися з Танцями в цьому році. У зону ризику потрапили також холостяк Сергій Мельник з партнеркою Аделіною Делі.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова з фокстротом на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)

Зазначимо, що українці в мережі розійшлися в думках. Багато хто підтримав Ілону і Діму. Першу - за відвагу, а другого за те, що вилетів через вагітність танцівниці. Але чимало знайшлося й таких шанувальників шоу, хто знайшов їх танці огидними. Хтось назвав вибір партнерки "підставою" для Дмитра Танковича.

"Дивлюся я на Ілону і боюся, щоб малюк не випав з неї,

Вони так мило виглядають обидва з животиками,

У нас що немає танцівниць? Навіщо взяли вагітну, товсту, яка не може робити різких рухів навіть! Це підстава для Танковича, дуже його шкода,

Просто цікаво, Ілона ти розумієш, що Танкович вилетів через тебе (не як партнерки)? Здоров'я тобі і малюкові!

Замість танцю, дивишся на живіт не можна було сукню бальну зробити, а не обтягуючу?

Було передбачувано, що їх виженуть швидко через вагітність Гвоздьової, але Діма молодець, старався як міг все одно

Ви круті! Дуже шкода, що так швидко вилетіли,

Вважаю, що їх пара пішла заслужено, Діма танцює слабенько, ну а Ілоні треба поберегти себе", - пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, що в недільному ефірі, найбільше балів (37 з 40) набрала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками, яка брала участь в шоу в 2006 і тепер танцює в 2020-му році.