Хто виграє Євро 2020: топ головних претендентів на чемпіонство

Футбольні аналітики констатують: сьогодні форма колись непереможних збірних залишає бажати кращого.

"Франція зіграла внічию з Україною, Бельгія не перемогла чехів, і, що найдивовижніше, Німеччина була побита північними македонцями", - пише британське видання.

Але, попри всі негаразди останніх матчів, французи лишаються фаворитами Євро 2020.

Головні фаворити Євро 2020

Франція

Склад французів - це суцільні таланти, особливо, у нападі. Мбаппе буде феєрити на цьому турнірі.

Англія

Відмінна форма Гаррі Кейна та сприятлива група допоможуть англійцям пройти до наступного раунду турніру "на одній нозі".

Бельгія

Для багатьох гравців Євро 2020 - останній шанс на здобуття одного з найпрестижніших трофеїв. Тому футболісти викладатимуться на 101%.

Португалія

Забивний Кріштіану Роналду та здатність стримувати своїх суперників (як це було на переможному для них Євро 2016) - це формула, яку португальці сподіваються повторити і на цьогорічному турнірі.

Німеччина

Це останній турнір Йоахіма Льова на посту головного тренера збірної. Тому він захоче піти, перед цим гучно гримнувши дверима.

Також експерти називають Іспанію та Італію "темними конячками" Євро 2020, які здатні на будь-які сюрпризи.