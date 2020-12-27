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Вихідні у січні 2021: скільки буде вихідних та які свята відзначають в Україні

Автор: Анна Кисельова

У січні 2021 року традиційно відзначаються свята Новий рік та Різдво, які в Україні мають статус державних. Протягом цього місяця християни також мають багато інших важливих дат у календарі. Які свята в Україні будуть пов'язані з вихідними на законодавчому рівні, передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові й неробочі дні, а також рішенням уряду.

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Всього в січні 2021 року буде 19 робочих і 12 вихідних і святкових днів. Розпочнеться місяць з трьох вихідних днів поспіль – 1, 2 і 3 січня. Пов'язаний такий графік з календарем. Оскільки Новий рік настане в п'ятницю, після нього йдуть два традиційних вихідних.

Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня, у наступному році припадає на четвер. Тому, згідно з розпорядженням уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, завдяки цьому в українців будуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Водночас такий перенос доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

У січні крім Нового року і Різдва очікується ще ряд важливих свят:

  • 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру
  • 4 січня – День хіт-параду
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 8 січня – День метро
  • 11 січня – Всесвітній день "дякую"
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 17 січня – Всесвітній день снігу
  • 19 січня – Хрещення Господнє
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів
  • 22 січня – День Соборності України
  • 25 січня – День студентів (Тетянин день)
  • 26 січня – Міжнародний день митника, День працівників контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапора України
  • 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам'яті Героїв Крут
  • 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра

Нагадаємо, що раніше влада анонсувала можливе введення суворого локдауна на території України в січні з 8 по 24 число. Під обмеження може потрапити громадський транспорт.

Раніше повідомлялося, уряд дозволив кафе, ресторанам, барам продовжити час роботи в новорічну ніч. Згідно з прийнятою постановою, заклади громадського харчування 1 січня 2021 зможуть працювати не до першої ночі, а до 7 ранку.

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