Выходные в январе 2021: сколько будет выходных и какие праздники отмечают в Украине

В январе 2021 года традиционно отмечаются праздники Новый год и Рождество, которые в Украине имеют статус государственных. В течение этого месяца христиане также имеют много других важных дат на календаре. Какие праздники в Украине будут связаны с выходными на законодательном уровне, предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Начнется месяц с трех выходных дней подряд – 1, 2 и 3 января. Связан такой график с календарем. Так как Новый год наступит в пятницу, после него следуют два традиционных выходных.

Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, благодаря этому у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

В январе помимо Нового года и Рождества ожидается еще ряд важных праздников:

1 января – Новый год, Всемирный день мира

4 января – День хит-парада

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христово

8 января – День метро

11 января – Всемирный день "спасибо"

14 января – Старый Новый год

17 января – Всемирный день снега

19 января – Крещение Господне

20 января – День Автономной Республики Крым

21 января – Международный день объятий

22 января – День Соборности Украины

25 января – День студентов (Татьянин день)

26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января – Всемирный день ювелира

Напомним, что ранее власти анонсировали возможное введение строгого локдауна на территории Украины в январе с 8 по 24 число. Под ограничения может попасть общественный транспорт.

Ранее сообщалось, правительство разрешило кафе, ресторанам, барам продлить время работы в новогоднюю ночь. Согласно принятому постановлению, заведения общепита 1 января 2021 смогут работать не до часу ночи, а до 7 утра.