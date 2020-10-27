Вихідні у листопаді 2020: чи будуть в Україні додаткові дні відпочинку

Вихідні у листопаді 2020 (колаж: РБК-Україна)

В листопаді не відзначаються будь-які державні свята, тому додаткових днів для відпочинку не передбачено

У листопаді 2020 року в Україні працівники державних установ відпочиватимуть 9 днів. У цьому місяці додаткових вихідних, пов'язаних зі святами чи іншими подіями — не передбачено. Які свята чекають на українців в цьому місяці — читайте нижче.

Оскільки в листопаді немає спеціально виокремлених неробочих днів у зв'язку зі святами, згідно з календарем, українці будуть відпочивати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 числа. Кількість робочих днів складе 21.

У листопаді традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як День Казанської ікони Божої Матері, День пам'яті великомученика Димитрія Солунського, Святителя Павла, Святителя Іоанна Златоуста, Святителя Григорія чудотворця. 28 листопада — початок Різдвяного посту.

Які свята відзначають в Україні в листопаді

1 листопада — Міжнародний день вегана, День працівника соціальної сфери України.

— Міжнародний день вегана, День працівника соціальної сфери України. 3 листопада — День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України.

— День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України. 4 листопада — День залізничника України.

— День залізничника України. 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

— Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. 9 листопада — День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.

— День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. 10 листопада — Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді.

— Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді. 13 листопада — Міжнародний день сліпих.

— Міжнародний день сліпих. 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.

— Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда. 15 листопада — Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Міжнародний день логопеда.

— Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Міжнародний день логопеда. 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

— Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 17 листопада — Міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів.

— Міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів. 18 листопада — День сержанта Збройних сил України.

— День сержанта Збройних сил України. 19 листопада — Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, День працівників гідрометеорологічної служби України.

— Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, День працівників гідрометеорологічної служби України. 20 листопада — Всесвітній день дитини.

— Всесвітній день дитини. 21 листопада — День Гідності і Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення.

— День Гідності і Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення. 22 листопада — День Свободи.

— День Свободи. 26 листопада — День подяки.

— День подяки. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 27 листопада — Чорна п'ятниця.

— Чорна п'ятниця. 28 листопада — День пам'яті жертв голодоморів.

— День пам'яті жертв голодоморів. 30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують суворі заборони на Хеллоуїн, і вони стосуються всіх.

А також розповідали про те, якою буде погода в листопаді цього року. Синоптики попередили про ряд аномалій.