Вихідні у листопаді 2020: чи будуть в Україні додаткові дні відпочинку
Вівторок 27 жовтня 2020 07:30
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Вихідні у листопаді 2020 (колаж: РБК-Україна)
В листопаді не відзначаються будь-які державні свята, тому додаткових днів для відпочинку не передбачено
У листопаді 2020 року в Україні працівники державних установ відпочиватимуть 9 днів. У цьому місяці додаткових вихідних, пов'язаних зі святами чи іншими подіями — не передбачено. Які свята чекають на українців в цьому місяці — читайте нижче.
Оскільки в листопаді немає спеціально виокремлених неробочих днів у зв'язку зі святами, згідно з календарем, українці будуть відпочивати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 числа. Кількість робочих днів складе 21.
У листопаді традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як День Казанської ікони Божої Матері, День пам'яті великомученика Димитрія Солунського, Святителя Павла, Святителя Іоанна Златоуста, Святителя Григорія чудотворця. 28 листопада — початок Різдвяного посту.
Які свята відзначають в Україні в листопаді
- 1 листопада — Міжнародний день вегана, День працівника соціальної сфери України.
- 3 листопада — День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України.
- 4 листопада — День залізничника України.
- 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
- 9 листопада — День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.
- 10 листопада — Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді.
- 13 листопада — Міжнародний день сліпих.
- 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.
- 15 листопада — Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Міжнародний день логопеда.
- 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
- 17 листопада — Міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів.
- 18 листопада — День сержанта Збройних сил України.
- 19 листопада — Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії, День працівників гідрометеорологічної служби України.
- 20 листопада — Всесвітній день дитини.
- 21 листопада — День Гідності і Свободи, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення.
- 22 листопада — День Свободи.
- 26 листопада — День подяки.
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
- 27 листопада — Чорна п'ятниця.
- 28 листопада — День пам'яті жертв голодоморів.
- 30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують суворі заборони на Хеллоуїн, і вони стосуються всіх.
А також розповідали про те, якою буде погода в листопаді цього року. Синоптики попередили про ряд аномалій.
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